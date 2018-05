Paolo Guerrero tras anotar con Flamengo: "No pueden quitarme la felicidad de jugar fútbol"

Siete meses y tres días después Paolo Guerrero volvió a gritar gol . El 'Depredador' marcó uno de los tantos del Flamengo, que cayó en su visita al Chapecoense por la quinta jornada del Brasileirao. Tras el encuentro, el delantero peruano fue consultado sobre el fallo del TAS -que se debe conocer en las próximas horas- y reafirmó que confía quedar libre de culpa.

"Soy inocente, no hice nada. No pueden dejar a un jugador que no hizo nada sin jugar. No pueden quitarme mi felicidad de jugar al fútbol. Estoy confiado porque creo en la justicia" , declaró Guerrero, quien volvió a jugar un encuentro como titular.



Ya en lo que respecta al resultado y juego del 'Mengao', el 'Depredador' lamentó la derrota y aseguró que merecieron más y mejor suerte.



"La gente sabía que iba a ser difícil. No merecíamos perder. Ellos hicieron los goles gracias a errores nuestros", apuntó el delantero peruano, quien ya piensa en lo que será su reaparición en la Copa Libertadores .



El miércoles 16 de mayo, Flamengo enfrentará a Emelec por la quinta jornada del grupo D del certamen internacional. Guerrero ya se alista para ese encuentro.



"Debemos prepararnos bien para el miércoles (contra Emelec). No fallar como lo hicimos hoy. No podemos errar como erramos. Tenemos todas las condiciones de vencer", concluyó Paolo.