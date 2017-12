Paolo Guerrero dibuja una sonrisa de oreja a oreja luego que en los últimos meses el delantero del Flamengo y de la Selección Peruana viviera con pura incertidumbre. Este miércoles, el comité de Apelaciones de FIFA redujo su sanción por su resultado analítico adverso ante Argentina por Eliminatorias de un año a seis meses. Con ello, el popular 'Depredador' - como se le conoce en su país - podrá jugar sin problemas el Mundial Rusia 2018.

Aunque, a Paolo Guerrero le falta resolver su futuro con el 'Fla'. Y es que el atacante recién podrá volver a la actividad profesional en el mes de mayo, fecha en la que vence su castigo que se aplicó en noviembre. Ante esto, la directiva del elenco brasilero maneja dos escenarios.

El primero es que con la reducción de sanción a Guerrero, Flamengo le congelará el contrato al delantero. ¿Qué significa esto? Que no se entrenará con el club para el Brasileirao 2018 y torneos locales, que no recibirá su paga mensual y que no será parte de los encuentros del 'Mengao' hasta mayo. Lo mismo pasa con la Selección Peruana.

Paolo Guerrero se ha llevado el Torneo Carioca con Flamengo. (Foto: Getty) Paolo Guerrero se ha llevado el Torneo Carioca con Flamengo. (Foto: Getty)

El segundo se maneja si es que finalmente la Federación Peruana de Fútbol acude al TAS para que el castigo quede reducido a cero. De esta manera, la dirigencia del elenco brasilero cancelará cualquier negociación que ha tenido con otros delanteros para suplir al 'Depredador'. Esta decisión vendría únicamente con la movida de la FPF.

A través de su página web oficial, FIFA dio alcances - en un comunicado - de la sanción aplicada. "Al haber dado positivo por una sustancia prohibida, el futbolista ha contravenido el Artículo 6 del Reglamento Antidopaje y, en consecuencia, el Artículo 63 del Código Disciplinario", apuntó el máxima ente del fútbol mundial.