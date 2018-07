La situación de Paolo Guerrero sigue siendo incierta. El delantero peruano termina contrato con Flamengo el próximo 10 de agosto y no se sabe a ciencia cierta si seguirá o no. Las negociaciones están en proceso; sin embargo, el problema es el dinero.

Según Lance!, Los primeros valores propuestos por el delantero no estaban dentro de lo previsto por la directiva del 'Mengao' , que cree que el sueldo es excesivo. Es hora de disminuir costos y Paolo sería el sacrificado.

Los altos mandos del equipo tienen la intención que Guerrero se quede en Flamengo. En varias oportunidades, miembros del equipo se pronunciaron y tuvieron palabras de halago hacia el delantero, pero nadie garantiza su permanecía.

De la misma forma, Guerrero dejó claras sus ganas de continuar. "Sí, seguro, ¿cómo no? (Me quedo pensando) mucho. Me gustaría, ya he hablado un montón de veces. (Depende más) creo que del club", reveló el jugador.

El problema financiero iría de la mano con la sanción por "dopaje". Guerrero aun se encuentra bajo la suspensión de castigo dada por el Tribunal Federal Suizo sin saber en qué momento terminará.