Paolo Guerrero cuenta los días para volver a las canchas con las camisetas del Flamengo y la Selección Peruana luego que se cumplan los seis meses de sanción (hasta el 3 mayo) por su resultado analítico adverso contra Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018. Al verse reducido su castigo de parte de FIFA, su club le quiere renovar contrato hasta fin de año. Le tienen fe.

Así lo reporta el portal del diario Globoesporte este martes. El citado medio de Brasil apunta que las negociaciones entre Paolo Guerrero y el 'Fla' están más avanzadas, por lo que el anuncio oficial se podría dar en los próximos días.

"En el marco de la disputa judicial para traer a Guerrero de vuelta a las canchas, Flamengo y el atacante peruano se sentarán nuevamente para discutir una renovación contractual. Esta vez, la negociación sería un periodo menor", es lo que indica el citado medio.

Esto dice la prensa brasilera sobre el futuro de Paolo Guerrero. (Globoesporte)

Y es que si el 'Depredador' no hubiese sido sancionado por FIFA, el cuadro rojinegro habría planteado una nueva firma por dos años y ya no por la temporada brasilera que está a semanas de empezar. Como se recuerda, el vínculo actual entre el club y el ex Bayern Munich y Hamburgo va hasta el mes de agosto de este 2018.

Asimismo, indica que la dirigencia del Flamengo y el técnico Paulo César Carpegiani "tienen la esperanza" de juntar a Paolo Guerrero con Wágner Love, posible nuevo refuerzo para el Brasileirao 2018. "El abogado del 'Artillero del Amor' ya está en Turquía para buscar su desvinculación del Alanyaspor", añade.