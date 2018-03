Todo con mucha paciencia. Paolo Guerrero sonríe de nuevo en Brasil, así como toda la torcida del ‘Mengao’ que celebró en redes sociales el regreso del delantero a los entrenamientos del Flamengo. Para muchos, mejor que Henrique Dourado; para otros, un buen paso para entonar el equipo de cara a la Copa Libertadores 2018. Con la vuelta del ‘Depredador’, los periodistas brasileños no dudaron en preguntar sobre su renovación de contrato, a lo que los directivos del club fueron cautos en responder sobre un inminente vínculo a futuro.



“No vamos a establecer una reunión específica para eso. Es un jugador que tiene contrato con Flamengo. Estamos muy alineados con su representante. Bruno Paiva siempre supo de nuestra intención de renovar. Vamos a ver cómo van las cosas", expresó el director ejecutivo Rodrigo Caetano a medio brasileño.



El cariño que tiene Paolo Guerrero hasta estos momentos se debe a su excelente perfil como persona y deportista. A pesar que estuvo castigado por un supuesto dopaje, el atacante entrenó arduamente en un Centro de Excelencia de Performance en Argentina para no perder ritmo. Y eso fue elogiado por Caetano.



"Él es un tipo muy querido. Siempre demostró mucha dedicación. Es un profesional ejemplar. Se quedó entrenando durante el período que estuvo en Argentina. Vamos a planificar sus entrenamientos para las próximas semanas, pero está muy bien. La impresión fue la mejor posible", reconoció.



No obstante, se desconoce cuándo se dará la conversación decisiva entre Paolo Guerrero y los altos mandos de Flamengo. Lo único que se sabe es que la extensión del contrato se toma con suma cautela.