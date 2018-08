El 'Colorado' no quiere dejar cabos sueltos en el arribo del 'Depredador'.Inter de Porto Alegre ha hecho una fuerte inversión por Paolo Guerrero y quiere sacar el máximo provecho con su llegada. Por ello, su departamento legal trabaja contra el reloj para dejar al peruano habilitado y así pueda jugar este domingo por el Brasileirao 2018.

Inter de Porto Alegre de Paolo Guerrero jugará su partido de la jornada 19 del Brasileirao en casa, en el inmenso estadio Beira-Río de Porto Alegre, este domingo desde las 11:00 am local (9:00 am de Perú), frente al colero Paraná.

El hecho de jugar como local le da una gran oportunidad al Inter de obtener un enorme beneficio en taquilla con la presencia del peruano Guerrero, quien ha generado gran ilusión en los hinchas 'colorados'.

Según la Revista Colorada, Inter ha puesto a trabajar a su departamento legal para que el delantero peruano pueda debutar este mismo domingo y así meter 50 mil hinchas en el estadio Beira-Rio.

Paolo Guerrero todavía no llega a Porto Alegre. Su arribo está programado para este miércoles a las 9:55 a.m. local (7:55 a.m. de Perú). Luego será presentado de manera oficial a las 12:30 p.m. (10:30 a.m. de Perú) en la sala de prensa del estadio Beira-Rio. Se tiene previsto que a las 1:15 p.m., pise el gramado del recinto deportivo ante miles de hinchas (11:15 a.m. de Perú).