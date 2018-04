Para los peruanos, se trata de la solución de gol para el Perú. Para el portal de ESPN, un jugador que podría presentar ciertas irregularidades de cara al Mundial de Rusia 2018. Paolo Guerrero no juega hace meses y genera dudas a menos de tres meses de la Copa del Mundo. Nadie discute de la calidad del delantero de la Selección Peruana, aunque para el medio internacional sí hay interrogantes sobre su rendimiento cuando salga liberado.



¿Cuáles son las razones que presente el medio internacional? La edad (34), la inactividad desde que su sanción por la FIFA y el factor anímico que muchas veces le ha pesado sobre un campo de juego, cuando un rival trataba de sacarlo de quicio en un partido.

"Es una pieza fundamental no sólo por el juego, sino por lo que transmite desde lo anímico, también es cierto que la inactividad puede jugarle en contra", indicó la página web.



Asimismo, remarcó: "La falta de fútbol, a los 34 años, pone en duda cómo llegará a la cita mundialista, pese a que para los fanáticos no puede salir del equipo titular".



Paolo Guerrero está a la espera de la respuesta final del juicio decisivo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo para saber si podrá viajar a Rusia 2018 con la Selección Peruana.



El '9' de Ricardo Gareca fue el mejor jugador del plantel en el transcurso de las Eliminatorias. Su golazo de tiro libre contra Colombia permitió acceder al repechaje intercontinental ante Nueva Zelanda, el cual fue superado en Lima con goles de Farfán y Ramos.