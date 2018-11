Mi Paolo, tu Paolo, nuestro Paolo. Pese a que cumple una sanción impuesta por el TAS, Guerrero ha sido convocado a jugar en el partido de despedida de Emerson Sheik. Así lo confirmó el delantero brasileño del Corinthians en redes sociales. El duelo se llevará a cabo en diciembre en el estadio del 'Timao'.



De esta forma, Guerrero jugará el 7 de diciembre mientras aún cumple con el castigo que le impuso el TAS. El 'Depredador' pisará el gramado ya que el encuentro denominado "Sheik y Amigos Contra el Hambre" no está dentro de una fecha ni competencia oficial de la FIFA.



El duelo será sostenido entre amigos del veterano atacante y otro equipo formado por jugadores campeones con camiseta del Corinthians. Entre ellos, el ex mediocampista Marcelinho Carioca, Jorge Henrique y Paulinho; el humorista Rudy Landucci, el youtuber Fredy, el actor Thiago Martins, entre otros.



Gracias a un acuerdo de Sheik con el Corinthians, los ingresos del juego serán intercambiados por alimentos no perecederos que serán donados. Se trata de un 'reencuentro' de Paolo Guerrero con el fútbol. Recién en abril del próximo año podrá continuar con su carrera profesional cuando termine su sanción impuesta por el TAS.