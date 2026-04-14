Dicen que la vida del futbolista es lo que todo el mundo anhela; sin embargo, olvidan que también son personas que también atraviesan por distintos obstáculos y problemas en su vida personal que pueden repercutir en malos rendimientos dentro de un terreno de juego o en que incluso caigan en un hoyo del que nunca más puedan salir.

Este es el caso del delantero brasileño Richarlison, ante los ojos del mundo exitoso futbolista, millonario y jugando en un club importante de la Premier League, regularmente citado a la selección de su país, pero que atravesó por diversas situaciones que lo hicieron pensar en lo peor.

“Tras Qatar 2022, caí en una depresión. Sufrí todo tipo de desgracias: eliminación, traición por parte de mi agente, problemas familiares, problemas de salud. Durante un año y medio, recibí un golpe tras otro a diario”, reveló en una reciente entrevista con France Football.

“Un día, mientras conducía, pensé en chocar mi auto contra un muro. Hoy, cuando lo recuerdo, me digo a mí mismo que ya no tiene sentido”, reflexionó sobre un intento de suicidio.

Richarlison anotó ante Serbia el mejor gol de Qatar 2022. (Foto: Getty)

En esa línea, remarcó que nunca había pasado por un momento similar, pese a tener una infancia complicada con muchas carencias económicas.

“Era la primera vez que tenía que lidiar con tantos problemas;me sentía como en un pozo sin fondo. En medio de todo ese caos, conocí a un abogado honesto que puso mis asuntos y mi patrimonio en orden. Trabajé con un psicólogo y, lo más importante, conocí a mi esposa”, apuntó Richarlison.

En aquel Mundial de Qatar, la selección brasileña fue eliminada en los cuartos de final por Croacia en tanda de penales. Actualmente, milita en el Tottenham Hotspur que, tras quedar fuera de la Champions League, lucha por mantener la categoría en la Premier League.

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