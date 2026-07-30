La convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 fue una de las decisiones más debatidas en Brasil. Luego de casi tres años sin vestir la camiseta de la ‘Canarinha’ debido a las lesiones, Carlo Ancelotti decidió apostar por el delantero del Santos y ahora reveló qué factores fueron determinantes para devolverlo a la selección.

El estratega italiano explicó que el cambio en la condición física del atacante fue clave para tomar la decisión. Según contó, durante varios meses el cuerpo técnico siguió de cerca la evolución del futbolista hasta comprobar que había recuperado continuidad en el Brasileirao.

Carlo Ancelotti. (Foto: Getty Images)

“Decidí convocarlo en el momento en que comenzó a jugar con regularidad en el campeonato brasileño. Después de la fecha FIFA de marzo jugó con continuidad y en buen nivel”, señaló Ancelotti.

Además del aspecto deportivo, el entrenador reconoció que el enorme respaldo popular hacia Neymar también le permitió dimensionar la importancia que el delantero seguía teniendo para la selección brasileña, aunque dejó claro que ese no fue el motivo principal de su convocatoria.

Carlo Ancelotti. (Foto: Getty Images)

“Sentía el clamor del pueblo por la convocatoria de Neymar. En los estadios, aeropuertos, restaurantes... Pero no lo convoqué por presión”, aseguró el técnico.

Ancelotti también destacó que Neymar podía aportar mucho más que minutos dentro del campo. Para el italiano, su experiencia, liderazgo y calidad seguían siendo herramientas importantes para un grupo que mezclaba futbolistas jóvenes con jugadores de mayor recorrido internacional.

Neymar en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

“Es un jugador con calidad, talento, experiencia y puede ayudar al equipo a mejorar la calidad del juego”, explicó.

Durante el Mundial, Neymar disputó el torneo tras una larga recuperación y terminó teniendo participación en la eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final. Posteriormente, el propio Ancelotti reconoció que el atacante ya estaba en condiciones físicas para disputar un encuentro completo, aunque respetó las decisiones tácticas tomadas durante la competencia.

Neymar en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, tras la temprana eliminación de la ‘Canarinha’, el propio Neymar puso fin a cualquier especulación sobre su continuidad internacional y confirmó que no volverá a vestir la camiseta de Brasil, cerrando una etapa de 16 años en la que se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección con 80 tantos en 130 partidos

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