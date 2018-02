Hasta que el TAS no se pronuncie oficialmente sobre la apelación de Paolo Guerrero y la sanción que le puso la FIFA por un resultados analítico adverso, Flamengo no podrá contar con el goleador peruano. Sin embargo, eso no significa que ya no lo tenga en cuenta para la temporada. En Brasil saben de su importancia y así se lo han hecho saber este viernes.



Y es que a través de sus redes sociales, el 'Mengao' ha presentado oficialmente los dorsales que sus jugadores lucirán esta temporada. Como era de esperarse, el delantero nacional llevará la '9' y hasta que regrese a las canchas, este número estará bien guardado. El 'Depredador' lo merece.



Los números de Flamengo para el 2018.

La reacción de los hinchas no se han hecho esperar. La decisión de Flamengo fue aplaudida ya que demuestra paciencia con Paolo Guerrero , que por estos días se encuentra en Buenos Aires haciendo su propia pretemporada, mientras espera el pronunciamiento del TAS.



¿Y qué pasó con el 'Genio'?



Cuando muchos pensaban que Miguel Trauco no iba a ser tomado más en cuenta en Flamengo por el entrenador Paulo Cesar Carpegiani, el 'Mengao' anunció que el lateral izquierdo peruano seguirá llevando el dorsal 13. Eso sí, se espera que el 'Genio' vuelva a las canchas lo antes posible.