Paolo Guerrero tiene la mente puesta en dos cosas: jugar el Mundial 2018 con la Selección Peruana y asegurarse un buen futuro ya sea en Flamengo o en otro gran club de Sudamérica. Ofertas no le faltan y una de ellas sería precisamente la del Palmeiras.



De acuerdo a informaciones del portal brasileño 'Extra de Globo', el entorno del peruano ya se encuentra en negociaciones con el 'Verdao', club que estaría dispuesto a satisfacer las exigencias económicas del delantero nacional con tal de atarlo por las próximas tres temporadas.



Si bien Flamengo y Paolo Guerrero han tenido acercamientos para renovar el contrato que expira en agosto próximo, las negociaciones se han estacando porque en el club brasileño no saben si la resolución del TAS será favorable para el peruano.



Además, Flamengo no estaría dispuesto a pagar los casi 300 mil dólares que Guerrero pide para prolongar el contrato. Todo lo contrario sucede con Palmeiras, que para demostrar su poderío económico, le plantearía al 'Depredador' un sueldo de 350 mil dólares mensuales.



Siempre según la citada fuente, Bruno Paiva, ejecutivo de OTB Sports, empresa que tiene relación con Paolo Guerrero, pidió al Flamengo un contrato de tres años. No obstante, Fred Luz, CEO del club, quiere solo un año de contrato más para Paolo.