Barcelona y PSG protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la tercera jornada de la Champions League 2026-27. Ambos equipos ganaron sus dos primeros partidos en la Fase de Liga y buscarán mantener su puntaje perfecto en un duelo que promete intensidad y muchas ocasiones de gol. La atención estará puesta en sus principales figuras, pero también en las decisiones que tomen Hansi Flick y Luis Enrique para armar sus equipos titulares.

El Barcelona llega motivado después de golear por 5-2 al Real Betis por LaLiga. En la Champions League, los azulgranas también mostraron contundencia al vencer por 4-1 al Galatasaray en su presentación más reciente del torneo. Sin embargo, Flick tendrá que resolver varios problemas en defensa, pues Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen están descartados por lesión.

En ese sentido, los culés saldrían con la siguiente alineación: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín López o Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. El regreso de Raphinha a la titularidad sería una de las principales novedades del conjunto catalán, mientras que Flick deberá decidir quién ocupa la tercera plaza del mediocampo.

Pese a las bajas defensivas, el Barcelona cuenta con argumentos importantes en ataque. Lamine Yamal llega como una de sus principales cartas ofensivas, mientras que Raphinha puede aportar desequilibrio y capacidad para definir. El desafío será mantener esa producción frente a un rival que presiona alto y aprovecha los espacios. Además, la reorganización de la última línea será clave para evitar que las ausencias terminen condicionando el funcionamiento del equipo.

Lamine Yamal registra nueve goles y 10 asistencias con el Barcelona en la temporada 2026-27. (Foto: Getty Images)

Por su parte, el PSG atraviesa un buen momento y llega después de vencer por 3-1 al Estrasburgo en la liga francesa. En la Champions League, los dirigidos por Luis Enrique también consiguieron un triunfo importante por 4-2 frente al Manchester City, resultado que confirmó su capacidad para competir ante rivales de primer nivel. El cuadro parisino intentará aprovechar su fortaleza ofensiva para hacer daño al Barcelona y quedarse con tres puntos que lo mantengan en la parte alta de la clasificación.

Una de las ausencias confirmadas del conjunto francés será Nuno Mendes, quien sufrió una lesión en el muslo izquierdo y estará fuera durante varias semanas. Su baja obliga a Luis Enrique a buscar alternativas para cubrir el lateral izquierdo. En ataque, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia serán nombres a seguir por su capacidad para generar peligro y desequilibrar en el uno contra uno.

El enfrentamiento promete un choque de estilos entre dos equipos que priorizan la posesión, la presión y la búsqueda constante del arco rival. El Barcelona necesitará proteger mejor su defensa ante las bajas, mientras que el PSG buscará aprovechar cualquier espacio que encuentre para acelerar sus ataques. Con seis puntos cada uno, el resultado también puede marcar diferencias en la pelea por los primeros puestos de la Fase de Liga.

En ese sentido, PSG se pararía de la siguiente manera en el Parque de los Príncipes: Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Lucas Digne; Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique apostaría por un equipo con equilibrio en el mediocampo y velocidad en los últimos metros. Veremos qué tal le sale y si con eso puede quedarse con los tres puntos.

Luis Enrique es el actual director técnico del PSG. (Foto: Getty Images)

Barcelona vs. PSG: posibles alineaciones

La posible alineación del PSG vs. Barcelona: Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Lucas Digne; Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Lucas Digne; Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique. La posible alineación del Barcelona vs. PSG: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín López o Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.

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