Después de su último triunfo por 4-1 sobre Alianza Atlético, Universitario de Deportes alcanzó los 24 puntos en el Torneo Clausura y quedó a solo uno del líder Sporting Cristal. Así pues, en una recta final tan decisiva, Fabián Bustos necesitará que su plantel completo esté en óptimas condiciones, por lo que la recuperación de una pieza clave en la zona defensiva llega como una noticia que podría significar una ajuste en la alineación titular pensando en el próximo compromiso frente a Juan Pablo II College.

Y es que en las últimas horas se confirmó que Matías Di Benedetto está recuperado de la lesión muscular de primer grado en el muslo posterior derecho que lo alejó de las canchas, por lo que Fabián Bustos podrá contar con él para la lista de convocados para enfrentar al conjunto de Chongoyape el próximo sábado 24 de octubre. De no mediar inconvenientes, el técnico usará al argentino como stopper por izquierda en la línea de tres.

El ‘Tano’ había sufrido esta lesión en un entrenamiento posterior al clásico contra Alianza Lima, motivo por el cual se perdió tres encuentros consecutivos: la derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, el empate por 2-2 frente a Melgar y la reciente victoria por 4-1 ante Alianza Atlético. No obstante, ya está listo para volver y apunta a ser determinante en lo que resta de la temporada.

Matías Di Benedetto reaparecerá en la lista de convocados frente a Juan Pablo II College. (Foto: Universitario)

Como variante por su ausencia, en Universitario apostaron por Caín Fara como stopper por izquierda durante los dos primeros partidos en donde no estuvo disponible Di Benedetto, mientras que en el último Ánderson Santamaría ocupó su lugar. Su regreso al equipo titular también responde a la necesidad de la ‘U’ de por fin terminar un partido sin recibir un gol.

Los cremas han evidenciado una clara fragilidad defensiva en lo que va del Torneo Clausura y el retorno de Matías Di Benedetto, a quien Fabián Bustos conoce perfectamente, podría suponer un aliciente para que ese bloque poco a poco vuelva a mostrarse sólido. En ese sentido, el entrenador argentino definirá su alineación titular durante los trabajos de esta semana.

Con 24 puntos y estando a solo uno de Sporting Cristal y Sport Huancayo, ambos con 25, Universitario no puede darse el lujo de ceder puntos en casa a falta de cinco jornadas para que finalice el Torneo Clausura. En ese sentido, este encuentro contra Juan Pablo II College será más que decisivo para saber si el 4-1 sobre Alianza Atlético fue un accidente o el paso hacia adelante que necesitaba dar el equipo para mejorar.

Matías Di Benedetto registra tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-1 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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