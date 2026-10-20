Aunque pese al triunfo por 3-1 sobre Alianza Atlético se mantienen séptimos con 22 puntos en el Torneo Clausura, en Alianza Lima son conscientes que se volvieron a meter en la pelea por el Torneo Clausura ya que solo están a tres unidades de los puntos Sporting Cristal y Sport Huancayo, ambos con 25. Precisamente porque han llegado a esta etapa del campeonato con ese nivel de exigencia, la baja confirmada de uno de sus titulares ha puesto en alerta al comando técnico de Pablo Guede.

Según pudo conocer Depor en las últimas horas, si bien todavía no hay un parte médico de Alianza Lima que lo confirme, Mateo Antoni será baja por lesión para el compromiso de este fin de semana frente al CD Moquegua, a disputarse el domingo en el Estadio 25 de Noviembre. Es decir, Guede perderá a uno los fijos en su línea defensiva.

Como se recuerda, Antoni no pudo terminar el partido contra Alianza Atlético por una molestia a los 54′, por lo que tuvo que ser sustituido por Gianfranco Chávez. Ya desde ese momento las señales no eran alentadoras, pese a que el defensor salió del campo por sus propios medios.

Mateo Antoni llegó a Alianza Lima a préstamo desde Argentinos Juniors. (Foto: Getty Images)

El uruguayo fue sometido a los exámenes médicos correspondientes en las últimas horas y a falta de confirmación sobre lo que tiene y su tiempo de recuperación, el comando técnico de Alianza Lima ya está trabajando en la elección de su sustituto para este fin de semana. En tienda íntima no quieren dejar nada al azar.

De primeras, Gianfranco Chávez se perfila como el principal candidato para ocupar la posición de Mateo Antoni en la línea de fondo de los blanquiazules, pues fue él quien lo sustituyó ante Alianza Atlético. Sin embargo, Nicolás Díaz también aparece como una alternativa, siempre y cuando se confirme que está al 100%.

Y es que recordemos que el chileno salió en lista para el choque con los ‘Churres’, pero un mareo durante el calentamiento previo impidió que fuera considerado como una pieza de recambio. Con el correr de los días se confirmará la elección de Pablo Guede para este encuentro clave, donde Alianza Lima tiene la obligación de volver a la capital con los tres puntos.

Mateo Antoni registra un gol con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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