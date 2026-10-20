Erik ten Hag volvió a hablar sobre uno de los episodios más polémicos de su etapa en el Manchester United: su conflictiva relación con Cristiano Ronaldo. En una entrevista con The Athletic, el entrenador neerlandés recordó cómo se deterioró la convivencia con el portugués y lanzó fuertes críticas contra su preparación física y su rendimiento durante la temporada 2022-23.

“Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos hecho planes con él”, aseguró, dejando en claro que todavía considera que el atacante portugués no cumplió con lo que esperaba de él y las exigencias planteadas durante los entrenamientos.

Según contó el técnico, su intención inicial era integrar a Ronaldo en el proyecto que preparaba para el equipo inglés. Incluso viajó a Portugal antes de asumir el cargo para explicarle sus objetivos y conversar sobre el papel que tendría en el equipo. Sin embargo, la relación terminó tomando otro rumbo. “Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Le tenía mucho respeto”, reconoció.

A continuación, justificó las decisiones que tomó durante aquella etapa en el Manchester United: “Pero en ese momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en la plantilla a los jugadores a los que admiro”.

Uno de los aspectos que más cuestionó Ten Hag fue la condición física del portugués. El neerlandés sostuvo que Cristiano Ronaldo no alcanzaba los niveles que exigía su idea de juego y que llegó a retirarlo de algunos entrenamientos. También rechazó que el problema fuera una exigencia excesiva de presión sobre los defensores rivales.

“Es un error achacarme a mí que esperara que él presionara, alegando que estaba agotado”, manifestó. Luego fue más directo al explicar su percepción, en una de sus citas más polémicas en esta reciente entrevista: “Pero no podía, no corría ni con el balón ni sin él, y la razón era que no se había preparado”.

Cristiano Ronaldo se marchó por la puerta falsa durante su segunda etapa en el Manchester United. (Foto: Getty Images)

El entrenador también recordó las conversaciones que mantuvo con ‘CR7’ para explicarle qué esperaba de él en el campo. “Muchas veces le decía: ‘Ronnie, todos quieren trabajar para que te coloques en la posición adecuada, pero si no eres capaz de meterte en el área, no puedes marcar’”, relató.

Según su versión, el problema estaba en que el portugués no conseguía llegar a las zonas de finalización con la frecuencia necesaria. “No era capaz de hacerlo”, agregó, al describir una situación que, desde su perspectiva, afectaba el funcionamiento colectivo del equipo.

Ten Hag también hizo referencia a los entrenamientos y a la responsabilidad de los futbolistas con su preparación. “Les decía que podían guardar piernas en los entrenamientos, pero eso se hace cuando estás en una forma perfecta”, explicó. Después, precisó cuál debía ser el orden de las prioridades: “Para poder hacerlo, primero tienes que alcanzar los niveles adecuados de forma física”.

Con esas palabras, el neerlandés cuestionó la actitud que, según él, mostraba Cristiano Ronaldo en determinadas sesiones y defendió que la exigencia física debía ser una condición indispensable para cualquier integrante de la plantilla.

Erik ten Hag fue despedido del Manchester United en octubre del 2024. (Foto: EFE)

Cristiano Ronaldo y un episodio duro con Ten Hag

Otro episodio que recordó fue el castigo colectivo impuesto después de la derrota por 4-0 ante Brentford, al inicio de la temporada 2022-23. Como parte de la medida, los jugadores debían completar tres vueltas al campo. Según el relato del entrenador, Cristiano Ronaldo solo realizó dos. “Le confronté al respecto”, señaló Erik ten Hag, al explicar que consideraba importante que todos los integrantes del grupo asumieran las mismas responsabilidades.

El neerlandés también advirtió sobre el efecto que determinadas actitudes podían tener en los compañeros. Para él, la jerarquía de una estrella no debía estar por encima de las obligaciones del equipo. “Todo equipo de élite tiene que aceptar a su mejor jugador, pero el mejor jugador también tiene que trabajar para el equipo”, sostuvo.

La frase resume su postura: respetar la trayectoria de Cristiano Ronaldo no significaba concederle un trato diferente en materia de preparación, disciplina o compromiso. En su opinión, todos debían contribuir a la misma causa, independientemente de su nombre o recorrido profesional.

Cristiano Ronaldo se marchó a Arabia Saudita tras su salida del Manchester United en el 2022. (Foto: AFP)

La relación terminó de romperse en octubre de 2022, cuando Ronaldo se negó a ingresar como suplente en un partido contra Tottenham y abandonó el banquillo antes del final. Semanas después, criticó públicamente al club y al propio DT en una entrevista, en la que afirmó que no respetaba a Ten Hag porque sentía que él tampoco lo respetaba. En noviembre de ese año, Manchester United anunció la rescisión del contrato de común acuerdo y este se firmó por Al-Nassr de Arabia Saudita.

La entrevista también permitió a Ten Hag hablar de su propia experiencia en el Manchester United, donde conquistó la Copa de la Liga en 2023 y la FA Cup en 2024, antes de ser despedido en octubre de ese año. El entrenador aseguró que todavía mantiene un vínculo emocional con la institución: “Disfruté cada minuto en el Manchester United; tengo recuerdos maravillosos”, declaró.

Además, expresó su deseo de que el club recupere su lugar entre los mejores: “Realmente quiero que el United gane”. Sin embargo, también cuestionó promesas de respaldo y comunicación que, según él, la dirigencia no cumplió durante su gestión.

Con sus declaraciones, Ten Hag vuelve a exponer su versión de una ruptura que marcó tanto su etapa en el Manchester United como el final de la segunda aventura de Cristiano Ronaldo en el club. El técnico insiste en que respetaba al portugués, pero considera que su rendimiento y preparación no estuvieron a la altura de lo que necesitaba el equipo.

La relación de Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag estuvo marcada por constantes desencuentros. (Foto: Getty Images)

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