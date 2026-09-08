Montevideo City Torque afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de su historia. El conjunto uruguayo visitará a Cienciano por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo que tendrá como escenario el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y estará marcado por los 3.362 metros de altura del Cusco. Claramente hay una dificultad que los charrúas tendrán que sortear si quieren salir airosos ante el poderío que muestran los de Horacio Melgarejo cada vez que juegan en casa.

En la previa del encuentro, Marcelo Méndez, DT de Montevideo City, habló con DSports y dejó claro que su equipo no pretende llegar a territorio peruano únicamente a soportar los ataques del ‘Papá’. El entrenador uruguayo señaló que buscarán administrar los diferentes momentos del partido y tomar buenas decisiones ante un rival que llega con una importante capacidad ofensiva.

“Trataremos de manejar los tiempos. La idea nuestra es ir a jugar el partido con inteligencia. Sabemos que enfrentamos a un gran rival, que en sus últimos partidos en Copa Sudamericana hizo muchos goles. Eso habla de un poderío ofensivo”, manifestó a pocos días del encuentro.

El técnico sabe que Cienciano se hace especialmente fuerte cuando juega en Cusco. El conjunto imperial viene de eliminar a Botafogo con un contundente marcador global de 6-2 y, en sus dos últimos partidos como local en la competencia, convirtió diez goles. Por ello, Méndez considera fundamental que sus dirigidos sepan interpretar cada momento del compromiso.

La altura también ocupa un lugar importante en la planificación del ‘Ciudadano’. Sin embargo, el estratega descartó que la propuesta vaya a consistir en encerrarse durante los 90 minutos. “Tenemos nuestras armas. Eso agilizará un poco el juego. Trataremos de acostumbrarnos a la altura, pero ir a resistir todo el partido es difícil. Nos debemos defender con la pelota y tratar de hacerle daño a un rival que allí se hace difícil”, sostuvo.

Marcelo Méndez dirige a Montevideo City Torque desde el 2025. (Foto: Getty Images)

La idea de Méndez coincide con la identidad que ha mostrado Montevideo City Torque durante su campaña internacional. El cuadro uruguayo apuesta por tener protagonismo, salir jugando desde atrás, presionar tras pérdida y utilizar la pelota como una de sus principales herramientas para controlar los partidos.

El equipo llega, además, con confianza. Montevideo City viene de eliminar a Tigre en los octavos de final con dos victorias y un global de 3-1. Salomón Rodríguez es una de sus principales cartas ofensivas y suma cinco goles en la presente edición de la Sudamericana. En el campeonato uruguayo, entre tanto, marchan segundos en la tabla de posiciones y acaban de vencer por 2-1 a Cerro Largo, por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Respecto a su llegada al Perú, el plantel uruguayo partirá este martes desde Montevideo rumbo a Lima, donde permanecerá concentrado hasta el jueves. Ese mismo día viajará hacia Cusco para disputar el encuentro frente a Cienciano, buscando en la altura de la ciudad imperial afecte lo menos posible al plantel.

Cienciano clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de eliminar a Botafogo. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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