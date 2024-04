A mediados de marzo, el sorteo de los cuartos de final de la Champions League reveló un monumental enfrentamiento entre el FC Barcelona y el PSG. Programado para este miércoles, se anticipa que este encuentro sea una batalla emocionalmente intensa por avanzar a las semifinales del torneo de clubes más distinguido a nivel mundial. Se espera un choque muy parejo, dado que ambos equipos están experimentando un excelente momento de forma, aunque el cuadro comandado por Luis Enrique se destaca por ocupar firmemente el liderato de la Ligue 1.

Se abre un nuevo capítulo entre los catalanes y parisinos. En su último encuentro de la Liga de Campeones durante la temporada 2020-21, el PSG emergió como victorioso con un marcador global de 5-2 a su favor en los octavos de final. En el Camp Nou, los parisinos dominaron con un marcador de 4-1, con un magnífico hat-trick de Mbappé. Ahora, el París-SG busca repetir esa hazaña aprovechando su buen momento actual.





Barcelona vs. PSG: ¿qué factores clave definen el buen momento de los parisinos?

El FC Barcelona se enfrenta al PSG, que tiene una amplia ventaja en la Ligue1, superando por 10 puntos al segundo, que es el Stade Brestois. Además, ya han ganado la Supercopa de Francia, están clasificados para la final de la Copa de Francia, y, claro está, se encuentra en los cuartos de final de la Champions. En registros generales, solo han perdido uno de los últimos 27 partidos, consigna el periodista Roger Torelló de Mundo Deportivo.

En ese marco, —y siguiendo el informe mencionado— en contraste con años anteriores, donde los jugadores estelares siempre estaban en la alineación y el entrenador solo confiaba en una parte de la plantilla, Luis Enrique ha logrado involucrar a todos los miembros del equipo en el proyecto. Ahora es común ver a Mbappé comenzando en el banquillo o siendo sustituidos durante un partido. El énfasis está en el equipo como un todo en lugar de en las individualidades.

Sin embargo, cuando entra en acción, Mbappé ha demostrado ser crucial, manteniendo un promedio cercano a un gol por duelo. En total, ha anotado 37 goles en 39 encuentros y está en camino de superar sus mejores registros en una sola temporada. Finalmente, el Parque de los Príncipes ha recuperado su condición de fortaleza con el apoyo ferviente de los aficionados. Los seguidores parisinos han respaldado a sus jugadores en cada choque y están entusiasmados con la posibilidad de ganar la Liga de Campeones.





¿Cuándo y a qué hora jugarán PSG vs. Barcelona?

El PSG, con un Mbappé ansioso de ganar la primera Champions League de su carrera, se medirá ante el vigente campeón de España, comandado por Xavi Hernández, el 9 o 10 de abril próximo en el Parque de los Príncipes de París. Mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic el 16 o 17 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el PSG vs. Barcelona empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.

¿En qué canales ver PSG vs. Barcelona?

El partido entre PSG vs. Barcelona, que fue la tercera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

PSG vs. Barcelona: historial en eliminatorias de Champions League

En lo que va de las cinco eliminatorias de la Champions League en los que se han enfrentado ambos equipos, el Barcelona ha ganado tres y el PSG dos. Es relevante considerar que el conjunto que resulte ganador de este duelo chocará en las semifinales al ganador de la eliminatoria entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund.

2020/21 – octavos de final (avanzó el PSG)

PSG 1 – 1 Barcelona

Barcelona 1 – 4 PSG

2016/17 – octavos de final (avanzó el Barcelona)

Barcelona 6 – 1 PSG

PSG 4 – 0 Barcelona

2014/15 – cuartos de final (avanzó el Barcelona)

Barcelona 2 – 0 PSG

PSG 1 – 3 Barcelona

2012/13 cuartos de final (avanzó Barcelona)

Barcelona 1 – 1 PSG

PSG 2 – 2 Barcelona

1994/95 – cuartos de final (avanzó PSG)

PSG 2 – 1 Barcelona

Barcelona 1 – 1 PSG

Barcelona vs. PSG se enfrentarán por cuartos de final de Champions League.





