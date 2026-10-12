En el RAMS Park (Estambul, Turquía), Barcelona vs. Galatasaray se enfrentarán por la jornada 2 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27, pactado para este martes 13 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, donde los dirigidos por Hansi Flick parten como favoritos para quedarse con los tres puntos en condición de visitantes.

La Champions League vuelve a escena con un duelo que promete emociones. Barcelona y Galatasaray se enfrentarán por la segunda jornada de la Fase de Liga, en un compromiso en el que ambos equipos llegan con objetivos distintos: los azulgranas quieren mantener su buen arranque, mientras que el conjunto turco necesita recuperarse para no perder terreno en la clasificación.

El equipo dirigido por Hansi Flick comenzó su camino en el torneo continental con una contundente victoria por 5-1 sobre Feyenoord. Aquel resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos y enviar un mensaje a sus rivales. Ahora, el Barcelona buscará repetir una actuación convincente para mantenerse entre los equipos que aspiran a avanzar directamente a los octavos de final.

Además, el cuadro catalán llega motivado por su reciente victoria por 3-0 frente al Getafe en LaLiga. Con ese resultado, los dirigidos por Flick prolongaron su buen momento y reforzaron la confianza antes de afrontar un nuevo desafío europeo. Sin embargo, el técnico tendrá que gestionar algunas ausencias importantes, entre ellas las de Frenkie de Jong, Raphinha, Andreas Christensen y Roony Bardghji, todos fuera por lesión.

En la otra vereda, Galatasaray afrontará el encuentro con la presión de conseguir sus primeros puntos en esta edición de la Champions. El conjunto turco cayó por 3-1 ante Sporting de Portugal en su estreno y necesita aprovechar sus próximos compromisos para recuperarse. Por ello, el choque ante los catalanes representa una oportunidad importante para demostrar que puede competir ante uno de los candidatos al título.

Pese a su tropiezo europeo, el equipo de Okan Buruk llega con buenas sensaciones después de vencer por 3-1 a Kasimpasa en la liga turca. Una de las noticias más destacadas fue el regreso de Victor Osimhen, quien volvió a jugar tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante aproximadamente un mes. Su presencia puede convertirse en un factor importante para poner a prueba a la defensa azulgrana.

El historial también favorece al Barcelona. Según los registros, ambos clubes se han enfrentado en 10 ocasiones, con seis victorias para el conjunto español, tres empates y un solo triunfo del Galatasaray. No obstante, los antecedentes no garantizan nada en una nueva edición del torneo, especialmente ante un rival que buscará hacerse fuerte y aprovechar cualquier error de los dirigidos por Flick.

De esta manera, el enfrentamiento entre Barcelona y Galatasaray pondrá a prueba las aspiraciones de ambos en la Fase de Liga. Los azulgranas intentarán sumar su segunda victoria consecutiva para consolidarse en la clasificación, mientras que el cuadro turco buscará dar el golpe y dejar atrás su derrota inicial. Un resultado positivo puede marcar el rumbo de los dos equipos en las siguientes jornadas de la Champions League.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Galatasaray?

En cuanto a la transmisión del Barcelona vs. Galatasaray, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium; en España se verá por Movistar Liga de Campeones, canal de Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Galatasaray?

Barcelona vs. Galatasaray se enfrentan este martes 13 de octubre por la fecha 2 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27. El encuentro, que se disputará en el RAMS Park, está programado para las 2:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

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