Después de vencer por 2-1 a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Alianza Lima se prepara para recibir este fin de semana a Atlético Grau, con la obligación de ganar en casa para no perder el paso en la tabla de posiciones. En la previa de este compromiso, se confirmó la baja de Raúl Ruidíaz en el conjunto piurano, por lo que no podrá ser considerado en la lista de convocados de Gerardo Ameli.

Según la información del periodista Marcello Merizalde, Raúl Ruidíaz será baja para el encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva por una dolencia en la zona lumbar de su espalda. Por precaución y esperando que pueda recuperarse pronto, el comando técnico de Atlético Grau no lo considerará para el choque contra los dirigidos por Pablo Guede.

Si bien Raúl Ruidíaz no venía siendo titular en los últimos encuentros, era una de las primeras piezas de recambio de Gerardo Ameli y se esperaba que tuviera mintió en Matute. Con esta ausencia confirmada, el entrenador argentino tendrá que explotar sus otras variantes para salir airoso de La Victoria.

Raúl Ruidíaz tiene contrato con Atlético Grau hasta finales del 2029. (Foto: Atlético Grau)

Atlético Grau llega a este partido después de empatar sin goles ante Los Chankas por la pasada fecha 11 del Torneo Clausura. Pese a jugar de locales, los piuranos no fueron capaces de capitalizar sus situaciones de peligro y tuvieron que conformarse con un punto. Precisamente por eso el choque con Alianza Lima toma una mayor relevancia.

Si bien los ‘Albos’ no están peleando en la parte alta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, en el acumulado están a 10 puntos de un cupo para la Copa Sudamericana 2027 y en la interna no se darán por vencidos en seguir peleando por llevarse dicho boleto a un torneo internacional para la próxima temporada.

Del lado de Alianza Lima, entre tanto, Pablo Guede ya viene trabajando en la alineación titular que parará este fin de semana. Se espera un equipo íntimo más ofensivo que el que se vio en Cusco, pues saben que cualquier tropiezo podría ser garrafal en esta recta del campeonato. Los victorianos quieren llevarse el segundo certamen del año para así salir campeones nacionales de manera automática y evitar los play-offs.

Alianza Lima recibirá a Atlético Grau luego de vencer por 2-1 a Cusco FC. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan este sábado 17 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Atlético Grau, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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