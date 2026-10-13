Alianza Atlético sigue sorprendiendo a propios y extraños confirmando su gran momento en el campeonato, colocándose como uno de los cuatro punteros del Torneo Clausura con 22 puntos. Federico Urciuoli, director técnico de los ‘Churres’ y autor intelectual del gran presente por el que están atravesando, analizó todo lo que están viviendo en esta etapa de la temporada y ‘calentó’ el partido de este fin de semana frente a Universitario de Deportes.

En primera instancia, el argentino analizó lo sucedido el fin de semana ante Sport Boys, rival al que vencieron por 3-1 en condición de visitantes y al que también había eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga. “Es un resultado frente a un rival que venía bien en el Torneo Clausura, al que habíamos enfrentado dos veces por la Copa de la Liga. Tuvimos la posibilidad de hacer nuestro juego a pesar de arrancar perdiendo, no nos desenfocamos”, sostuvo en PBO Campeonísimo.

Enfocándose en el encuentro frente a Universitario, Urciuoli fue consultado sobre el estado de la cancha del Estadio Mansiche, lugar donde será este partido ante la falta de garantías en el Campeones del 36. “El estado de la cancha no está en buenas condiciones, por lo que averigüé. No lo pisamos hace cuatro meses cuando enfrentamos a Manucci por Copa de la Liga”, agregó.

Alianza Atlético llega a este partido frente a Universitario luego de vencer por 3-1 a Sport Boys en el Callao. (Foto: Alianza Atlético)

En esa misma línea, el entrenador de 42 años argumentó que, si bien el estado del campo es el mismo para ambos equipos, eso no quita que le hubiera gustado enfrentar a los cremas en Sullana. La razón principal es que al tener que viajar a Trujillo, la logística cambia y las horas de descanso se reducen por la necesidad de concentrar para jugar en otra ciudad.

“La cancha es la misma para los dos equipos, pero jugar de local es jugar de loca, es no moverse, es no viajar, es tener a tu familia cerca, es tener a tu gente pese a que casi siempre jugamos a puertas cerradas. La localía es innegociable. Toca adaptarnos para conseguir un triunfo”, agregó, evitando tomar estas condiciones como una excusa.

Finalmente, Federico Urciuoli apuntó a que, pese a que faltan pocas fechas para que termine el Torneo Clausura, Alianza Atlético todavía puede seguir creciendo. Si bien sus jugadores han demostrado una importante capacidad de reacción, el argentino es consciente que debe mejorar el aspecto defensivo para no recibir goles tan pronto, algo que puede ser determinante en este etapa de la competición.

“El equipo siempre tiene que evolucionar, tiene que mejorar. Hemos recibido goles muy temprano, pero el equipo siempre se repone, es algo a corregir. Hay detalles en lo que tenemos que seguir mejorando. Todavía hay muchas a mejorar y seguir corrigiendo de acá a cuando termine el año”, sentenció.

Alianza Atlético venció por 2-1 a Universitario cuando se enfrentaron por el Torneo Apertura 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan este domingo 18 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Mansiche, está programado para las 3:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Universitario vs. Alianza Atlético?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Alianza Atlético, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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