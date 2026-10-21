Khvicha Kvaratskhelia atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva. El atacante georgiano abandonó el campo de juego del Campo de los Príncipes el último martes, ayudado por sus propios compañeros, luego de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, durante el encuentro entre París Saint Germain y FC Barcelona por la Champions League.

Esto generó una ola de repercusiones a nivel mundial y se pronunció su ídolo, Cristiano Ronaldo, quien a través de su cuenta de Instagram le dejó un emotivo mensaje y le deseó pronta recuperación, aunque será un largo y doloroso proceso alejado de los campos de juego.

“Las batallas más duras en el fútbol son a menudo las que nadie ve. Conozco esa sensación, Kvara. Pero nunca olvides lo que te trajo hasta aquí, y no dejes que un momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar. Mantén ese fuego encendido. Lo mejor aún está por venir”, escribió el astro portugués.

La historia entre Kvaratskhelia y Cristiano Ronaldo viene de hace muchos años atrás. Cuando el georgiano era apenas un niño en su país, nunca ocultó su gran admiración de CR7 y no se perdía un partido del Real Madrid. Admiraba su personalidad, mentalidad y desempeño en el césped. De hecho, se difundió una foto de ambos hace varias temporadas y se hizo viral.

Mucho después, y cuando ‘Kvara’ ya era profesional tuvo oportunidad de enfrentarlo y hasta lo venció en la Eurocopa de 2024, cuando Georgia se impuso 2-0 sobre Portugal. En aquella ocasión, Cristiano Ronaldo lo slaudo y hasta le regaló su camiseta, la misma que el georgiano lució muy orgulloso en vestuario.

Mensaje de Kvaratskhelia

El protagonista del partido, aunque no precisamente por una jugada, gol o asistencia, se pronunció en sus cuentas oficiales para compartir el dolor que siente por esta dura lesión y no tener la posibilidad de seguir alcanzado títulos en su club, ni mantener un nivel que lo puso en la élite del deporte.

“Antes de cada partido, le pedía a Dios que pudiera salir del campo sano y salvo, pero no sirvió de nada. Siento que Dios me ha elegido a mí y, si de esta manera he protegido a los demás jugadores que estaban en el campo, estoy dispuesto a pasar estos meses trabajando, sufriendo y llorando”, escribió muy afectado a través de sus redes sociales.

“Sé que tengo que volver más fuerte por mi gente, que siempre está a mi lado. No les fallaré. Prometo no desperdiciar ni un segundo”, añadió el georgiano quien será operado en los próximos días y estará de baja entre 6 y 9 meses..

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