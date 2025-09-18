Vamos con la siguiente información para ti. Inicia la Champions League para todos los fanáticos del buen fútbol. ¿Dónde ver el partido Barcelona vs. Newcastle, válido por la fecha 1 de la Fase de Liga? Toma nota de toda la información que te daremos a continuación. ¿No sabes cómo ver este encuentro vía streaming o con un servicio de pago? Aquí lo sabrás. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Sin su estrella Lamine Yamal, el Barcelona se estrenará el jueves en Champions ante el Newcastle en un partido que se prevé una batalla en el centro del campo y en un estadio, St James’ Park, escenario de una demostración de Faustino Asprilla hace dos décadas con los mismos contendientes.

El equipo de la Premier League presume de solidez con los brasileños Bruno Guimaraes y Joelinton y el italiano Sandro Tonali, que librarán una batalla para plantar cara a la medular azulgrana, que debería estar formada por Pedri, Frenkie de Jong y Fermín López, los tres en gran forma en este inicio de temporada.

La medular del equipo inglés la completa Tonali, quien esta temporada vuelve a su mejor nivel tras haber estado sancionado con 10 meses en 2023 por haber realizado apuestas ilegales.

El conjunto inglés ha tenido un arranque flojo en los primeros cuatro partidos de la Premier League, y es que el Newcastle se ubica en la décima posición con 5 unidades después de un triunfo, dos empates y una derrota.

Del otro lado, el Barcelona es sublíder en LaLiga con 10 puntos gracias a tres victorias y un empate. Aunque la deuda que realmente tiene el conjunto culé es en la Champions League. La temporada pasada se quedaron cerca de llegar a una nueva final y ahora, van por la revancha en busca de la Orejona.

En total, urracas y culés se han visto las caras en cuatro ocasiones en toda la historia de Champions League: primero en la Fase de Grupos en la 97/98 y posteriormente, en la 2002/03. Barcelona tiene la ventaja con tres victorias por un triunfo del Newcastle.

¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle?

El choque entre Barcelona vs. Newcastle por la Fase de Liga de la Champions League, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por HBO MAX y FOX Deportes, mientras que en España se verá por Movistar Plus.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Newcastle?

En Argentina lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Venezuela lo transmite : ESPN y Disney Plus

: ESPN y Disney Plus En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Brasil lo transmite: TNT Sports y SBT

TNT Sports y SBT En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En México lo transmite: HBO MAX y FOX Deportes

HBO MAX y FOX Deportes En Estados Unidos lo transmite: Paramount+ y TUDN

Paramount+ y TUDN En España lo transmite: Movistar Plus

¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle en Perú?

El partido de Barcelona vs. Newcastle en vivo en Perú, válido por la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle en Argentina?

El partido de Barcelona vs. Newcastle en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle en España?

El partido de Barcelona vs. Newcastle en vivo, a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, se podrá ver en España por Movistar Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle en México?

El partido de Barcelona vs. Newcastle en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a HBO MAX y FOX Deportes.

¿Dónde ver Barcelona vs. Newcastle en Estados Unidos?

Barcelona vs. Newcastle en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la primera jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26, se verá por las señales de Paramount+ y TUDN.

