Dónde ver Real Madrid vs. Kairat EN VIVO: qué canales televisan la Champions League

¿Dónde ver Real Madrid vs. Kairat, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Champions League 2025-26? Los equipos de Xabi Alonso y Rafael Urazbakhtin se enfrentan este martes 30 de septiembre, en una edición más de la primera fase del torneo europeo, el cual tendrá lugar en el Ortalyq stadıon. Revisa los canales que televisarán este partido en los diversos países de Latinoamérica y España.

El Real Madrid llega tras un traspié muy difícil frente al Atlético de Madrid en la última jornada que le tocó vivir por LaLiga, por lo que en este partido buscará un triunfo que le haga olvidar la durísima goleada que sufrió con un resultado de 5-2 en su contra. A lo que Xabi Alonso tendrá que recomponer al equipo rápidamente.

En lo que respecta al torneo internacional más importante de Europa, Real Madrid se impuso por 2-1 ante Olympique de Marsella con un doblete de Kylian Mbappé, la figura del equipo y goleador del año con 10 tantos en ocho encuentros. El hincha ‘merengue’ está esperanzado en lo que será lucha por una nueva ‘orejona’.

“Es partido de Champions. No importa el rival ni de dónde vengamos. Queremos ganar y tener un buen inicio es importante. Ya lo hicimos en el partido de casa con la victoria y queremos seguir a domicilio para ir sumando puntos. Ya estamos en modo Champions y lo importante es lo de mañana y qué equipo juega y cómo”, expresó Xabi Alonso en conferencia de prensa.

El plantel del Real Madrid vale unos impresionantes 1.400 millones de euros. El del Kairat apenas llega a 13 millones de euros. Para que te des una idea, eso no es ni la mitad del salario anual de Kylian Mbappé. Y el salario completo del equipo kazajo no cubriría lo que algunas estrellas del Madrid ganan en un solo mes.

Este duelo marca también un hito histórico al ser la primera vez que el cuadro ‘merengue’ viaja tantos kilómetros para un partido de Champions, de hecho nunca han viajado al país asiático que se encuentra a 6.500 kilómetros entre la capital resplandeciente de Madrid y Almaty, que está a un paso de la frontera con China.

Por su parte, el desconocido Kairat juega en la Liga de Kazajistán, en donde marcha segundo con 52 unidades, sabiendo que si gana los tres partidos que restan se proclamará campeón del torneo nacional. En su debut absoluto en la Champions League cayó 4-1 ante Sporting Lisboa en Portugal, y ahora buscará hacer historia ante el club más grande de Europa.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Kairat?

El choque entre Real Madrid vs. Kairat por la fecha 2 de la Champions League, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, entre otras, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por TNT Sports, mientras que en España se verá por Movistar Liga de Campeones.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Kairat?

En Argentina lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: TNT Sports

En Estados Unidos lo transmite: TUDN y Unimás

En España lo transmite: Movistar Liga de Campeones

¿Dónde ver Real Madrid vs. Kairat en Perú?

El partido de Real Madrid vs. Kairat en vivo en Perú, válido por la fecha 2 de la Champions League 2025/26, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Kairat en Argentina?

El partido de Real Madrid vs. Kairat en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Kairat en España?

El partido de Real Madrid vs. Kairat en vivo, a jugarse en el Ortalyq stadıon, se podrá ver en España por Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Kairat en México?

El partido de Real Madrid vs. Kairat en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a TNT Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Kairat en Estados Unidos?

Real Madrid vs. Kairat en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la segunda jornada de la Champions League, se verá por la señal de TUDN.

TE PUEDE INTERESAR