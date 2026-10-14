Los árbitros vuelven a estar en el centro de la polémica en la Liga 1. Durante las últimas semanas se han producido varias jugadas discutidas que generaron reclamos de los clubes, especialmente en encuentros importantes del Torneo Clausura, cuando cada punto comienza a ser determinante en la lucha por el título.

Los partidos de Universitario ante Melgar y de Alianza Lima frente a Cusco FC, ambos disputados en la fecha anterior, reavivaron las críticas por las decisiones del VAR. El gol anulado a Kevin Quevedo y la acción protagonizada por Edison Flores y Matías Lazo estuvieron entre las jugadas más cuestionadas. En ese contexto, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer las designaciones para la fecha 12, que se disputará del viernes 16 al domingo 18 de octubre.

Alianza Lima será uno de los equipos bajo atención este fin de semana. El cuadro blanquiazul recibirá a Atlético Grau el sábado 17 de octubre, desde las 8:30 p.m., en el Estadio Alejandro Villanueva, y tendrá a Michael Espinoza como árbitro principal. Después de vencer por 2-1 a Cusco FC en una visita marcada por la polémica arbitral, los dirigidos por Pablo Guede buscarán sumar otros tres puntos para seguir en la pelea por el Clausura.

Sporting Cristal, por su parte, defenderá el liderato del campeonato cuando reciba a Comerciantes Unidos el domingo 18 de octubre, a las 11:00 a.m., en el Estadio Alberto Gallardo: Bruno Pérez será el encargado de impartir justicia en el encuentro. Los celestes llegan motivados luego de vencer por 1-0 a UTC en Cajamarca, resultado que les permitió alcanzar los 22 puntos y colocarse en la primera posición por mejor diferencia de goles.

Universitario también afrontará un compromiso importante en sus aspiraciones por conquistar el segundo torneo del año. El domingo 18, desde las 3:30 p.m., visitará a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo, con Sebastián Lozano como árbitro principal. Los cremas vienen de empatar 2-2 con Melgar y necesitan ganar para mantenerse cerca de la cima, en un partido exigente ante un rival que también pelea en la parte alta.

Michael Espinoza será el árbitro principal del partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Foto: Getty Images)

La programación comenzará el viernes 16 de octubre con dos encuentros. A la 1:00 p.m., Sport Huancayo recibirá a Cusco FC en el estadio IPD de Huancayo, con Edwin Ordóñez como juez principal. Luego, desde las 3:30 p.m., Los Chankas enfrentarán a ADT en Andahuaylas, en un partido que tendrá a Diego Haro como encargado de dirigir las acciones.

El sábado 17 la actividad continuará con el duelo entre Juan Pablo II y Sport Boys, programado para las 3:00 p.m. en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape: Jordi Espinoza será el árbitro principal. Para el equipo local, el encuentro representa una oportunidad de seguir sumando en el Clausura, mientras que el cuadro chalaco buscará llevarse un resultado que le permita mejorar su ubicación en la tabla.

Ese mismo sábado, Melgar recibirá a Deportivo Garcilaso desde las 6:00 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa: Kevin Ortega fue designado para dirigir el compromiso entre dos equipos que necesitan sumar en la recta decisiva del campeonato. El cuadro rojinegro intentará aprovechar su localía, mientras que el conjunto cusqueño buscará recuperarse y mantenerse en la disputa por los primeros lugares.

El domingo también se disputará el enfrentamiento entre FC Cajamarca y CD Moquegua, desde la 1:15 p.m. en el Estadio Héroes de San Ramón, con Joel Alarcón como árbitro principal. La fecha se cerrará a las 6:30 p.m. con el duelo entre Cienciano y UTC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Augusto Menéndez será el encargado de impartir justicia. Con estos partidos se completará una jornada que puede mover la clasificación y volverá a poner bajo observación el trabajo arbitral en el fútbol peruano.

Sebastián Lozano será el árbitro principal del partido entre Universitario vs. Alianza Atlético. (Foto: CONAR)

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