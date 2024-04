Este miércoles, el mundo del fútbol se paraliza con el choque que protagonizarán Manchester City y Real Madrid en el Etihad Stadium, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. A un día del esperado partido, en una conferencia de prensa, Bernardo Silva no pudo evitar recordar la goleada por 4-0 sobre los madridistas en la pasada temporada, que sirvió para acceder a la final de la Liga de Campeones y posteriormente ganar el trofeo. Para el portugués, la ‘Casa Blanca’ llega a Inglaterra con ganas de vengarse.

El mediocampista de 29 años, autor de un gol en el 3-3 de la semana pasada en el Santiago Bernabéu, salió a la rueda de prensa de este martes junto al entrenador Pep Guardiola. El internacional luso, pieza clave en el equipo ‘Citizen’, se refirió a la posibilidad de volver a ganar la Champions. Recordemos que el Manchester City la ganó por primera vez en la temporada 2022-23.

“No me sorprende porque este grupo ha demostrado durante los años que somos capaces de llegar a las finales. Este momento es donde empiezan las cosas difíciles, por eso dos equipos han ganado el triplete en el fútbol inglés. Nos gustar estar en esta posición de poder luchar por todos los títulos. Es un gran reto”, señaló Bernardo a los medios de comunicación.

Luego, Silva recordó el 4-0 al ‘Rey de Europa’ en la campaña pasada, un resultado histórico para el club inglés. “Para serte sincero, no he vuelto a ver el partido. Solo tengo la sensación de lo que hicimos en el campo. En el fútbol nunca ocurre el mismo partido dos veces y seguramente van a querer la venganza de ese partido”, añadió al respecto.

El portugués también mencionó lo fuerte que se ha hecho el equipo de Guardiola en casa. “Teníamos esa sensación, de que somos muy fuertes en casa con nuestra gente. Lo que ocurrió hace dos años, cuando nos eliminaron en el Bernabéu, queríamos corregir las cosas. Fue como pedir perdón a nuestros seguidores por lo que había pasado. Esta temporada es un partido diferente, ellos tienen sus fichajes y nosotros también”, aseguró.

Finalmente, Bernardo habló sobre lo que será el duelo de mañana. “Es un equipo diferente porque han cambiado la forma de jugar. Juegan un poco más con un 4-4-2, con Bellingham que juega de falso 9 y se mete muy bien por dentro. Dos equipos diferentes... pero seguro que vendrán con el orgullo herido por lo que pasó el año pasado. Haber lo que falló por nuestra parte en el partido del Bernabéu, arreglarlo y tratar de estar más finos”, concluyó.





¿A qué hora y dónde ver Manchester City vs. Real Madrid?

Manchester City vs. Real Madrid, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions, está pactado para jugarse el miércoles 17 de abril desde las 2:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Venezuela, Chile y Paraguay iniciará a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil será a las 4:00 p.m. En España empezará a las 9:00 de la noche.

Si no te quieres perder un solo segundo de este partidazo, recuerda que podrás verlo por las señales de ESPN, STAR Plus y MAX, que son oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Si estás en España, el duelo lo podrás ver por Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





