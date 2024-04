El Real Madrid y el Manchester City ofrecieron un espectáculo vibrante al empatar 3-3 en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League, celebrado el martes 9 de abril en el Santiago Bernabéu. Los goles para el equipo blanco fueron obra de Camavinga (12′), Rodrygo (15′) y Federico Valverde (79′), mientras que Silva (2′), Phil Foden (66′) y Gvardiol (71′) respondieron por el lado inglés. La atención y expectativa ahora se trasladan al partido de vuelta, programado para el próximo miércoles 17 de abril en el Etihad Stadium. Sin embargo, los Celestes enfrentan una preocupante situación con su estrella Erling Haaland.

El bajo rendimiento del delantero noruego en Madrid ha suscitado incertidumbre acerca de su desempeño en el Manchester City, ya que no contribuyó a ninguno de los tres goles de su escuadra. Este asunto representa un dilema que Pep Guardiola debe resolver, puesto que Haaland, el máximo goleador de la Premier League.

Sin embargo, a pesar de tener el título del gran artillero de una de las ligas más importantes del mundo, no ha respondido en momentos cruciales ni frente a rivales de gran envergadura en lo que va del año. El futbolista regresó a finales de enero después de una ausencia de dos meses debido a una lesión en el pie, pero no ha logrado destacar contra los principales clubes de la Premier.

De manera similar a lo sucedido contra el Real, Erling no ha logrado anotar contra cuatro de los cinco equipos mejor clasificados del certamen inglés en mención: Arsenal, Liverpool, Tottenham y Aston Villa. Tampoco ha logrado marcar ante el Chelsea, que ocupa el noveno lugar en la tabla. Ahora, Pep deberá abordar con el Cyborg, y este último deberá demostrar su mejor habilidad, que es marcar goles, ante los madridistas.

Al igual que con el Real, Haaland no ha visto puerta ante cuatro de los cinco primeros clasificados: Arsenal, Liverpool, Tottenham y Aston Villa. Tampoco ‘mojó’ ante el siempre importante Chelsea (9º). ¿Qué pasa con Haaland y las grandes citas? Es una cuestión que Pep deberá conversar con el ‘Cyborg’ sobre este preocupante patrón y que este muestro lo mejor que sabe hacer, marcar goles, ante los madridistas.





¿A qué hora juegan Manchester City vs. Real Madrid por la vuelta en Champions League?

El compromiso entre Real Madrid vs. Manchester City, el miércoles 17 de abril, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, dará inicio desde las 2:00 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en zonas como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4:00 p.m. En España empezará a las 9:00 de la noche.

¿En qué canales ver Manchester City vs. Real Madrid por la vuelta en Champions League?

El enfrentamiento Manchester City vs. Real Madrid, en el Eithad Stadium, se transmitirá por ESPN, STAR Plus, MAX, FOX Sports y TNT, canales autorizados de la Champions League en América Latina. En España, la transmisión será a través de Movistar La Liga y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Real Madrid y Manchester City empataron 3-3 por la ida de los cuartos de final de la Champions. (Foto: EFE)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

En el reciente partido entre el Real Madrid y el Manchester City, el técnico catalán fue avistado con un lujoso reloj Richard Mille modelo RM27-01 valorizado en 1,3 millones de euros. Dicho accesorio es una edición especial ya que tan solo se produjeron 50 de estas unidades en el mundo. (Video: América TV)