¡Todo definido! Las llaves ya se cerraros y los finalistas se preparan para luchar por el sueño de levantar la orejona. PSG selló su clasificación a la Gran Final de la Champions League, tras vencer en el global al Bayern Múnich, mientras que el Arsenal hizo lo propio con el Atlético de Madrid. Atento a la siguiente nota, donde conocerás todos los detalles del partidazo que se llevará a cabo en Budapest, donde franceses e ingleses se reunirán para dar batalla.

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique llega a Budapest con la chapa de campeón defensor, pero su ruta no fue sencilla. Tras una Fase de Liga turbulenta donde terminaron en el puesto 11, tuvieron que pasar por los play-offs eliminando al Mónaco. Sin embargo, en las rondas de eliminación directa despertaron: aplastaron al Chelsea (8-2 global) y mostraron una madurez táctica inusual para dejar en el camino al Liverpool de Slot con un contundente 4-0.

La serie que terminó de graduar a este equipo fue la semifinal contra el Bayern Múnich. En un choque de potencias que terminó 6-5 en el global, el PSG demostró que sabe sufrir. Tras un partido de ida frenético en el Parque de los Príncipes, sellaron su pase en Alemania con un empate 1-1. La gran figura de este trayecto ha sido Ousmane Dembélé, quien junto a Kvaratskhelia, ha formado el ataque más temido de Europa en este 2026.

El PSG llega como el equipo más goleador del torneo. Su plan para la final será claro: aprovechar las transiciones rápidas y el desequilibrio individual en el uno contra uno. Con la experiencia de la final ganada el año pasado, los parisinos apuestan a que el peso de la camiseta y su jerarquía en momentos límite inclinen la balanza a su favor en el Puskás Aréna.

Mikel Arteta ha construido una máquina de fútbol. El Arsenal llega a esta final como el único equipo invicto de la competición, habiendo hecho historia al ganar sus 8 partidos de la Fase de Liga. Los “Gunners” no pisaban una final de Champions desde 2006 y lo hacen tras haber superado con autoridad al Bayer Leverkusen en octavos y al Sporting CP en una serie de infarto en cuartos de final.

Para llegar a Budapest, el Arsenal tuvo que derribar el muro del Atlético de Madrid en semifinales. En una serie definida por los detalles, el equipo de Arteta demostró por qué es la mejor defensa del mundo, concediendo apenas un gol en toda la eliminatoria. Un destello de Bukayo Saka en el Emirates fue suficiente para meter al club londinense en su segunda final histórica, consolidando a Martin Ødegaard como el mejor generador de juego del continente.

A diferencia del PSG, el Arsenal buscará “anestesiar” el partido a través de la posesión. La consigna de Arteta será la presión tras pérdida inmediata para evitar que los velocistas parisinos tengan espacio para correr. Con Declan Rice como el equilibrio total en el medio, el Arsenal intentará que el juego se dispute en campo rival, confiando en que su solidez defensiva pueda neutralizar el poderío ofensivo del vigente campeón.

PSG vs. Arsenal: ¿Cuándo es la final?

El encuentro entre PSG vs. Arsenal se disputará el próximo domingo 30 de mayo en programado para las 2:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile (4:00 p.m.), y siete horas más en España (9:00 p.m.), resaltando que es el horario que usualmente se ha usado para los partidos de la Champions League.

PSG vs. Arsenal: ¿Dónde se juega la final?

El escenario elegido para albergar la gran final PSG vs. Arsenal es el imponente Puskás Aréna de Budapest, en Hungría. Este estadio, reconocido por su arquitectura moderna y una capacidad para más de 67,000 espectadores, se vestirá de gala para recibir a las aficiones de ambos equipos en un ambiente que será, sin duda, eléctrico.

La logística está completamente desplegada para asegurar que el Arsenal vs PSG cuente con las mejores condiciones de campo y seguridad, garantizando que el foco esté exclusivamente en lo que suceda dentro del rectángulo de juego durante los 90 minutos, o más si el empate persiste.

PSG vs. Arsenal: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre PSG vs. Arsenal estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasaron este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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