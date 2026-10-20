En el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), Real Madrid vs. Leipzig se enfrentarán por la jornada 3 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27, pactado para este miércoles 21 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, donde los dirigidos por José Mourinho parten como favoritos para ganar encasa ante los pupilos de Martín Demichelis.

Real Madrid llega con dos triunfos en sus primeras presentaciones europeas. Primero venció por 2-1 al Inter de Milán y después protagonizó una remontada memorable frente a la Roma, a la que derrotó por 4-3 tras estar dos goles abajo en los minutos finales. Ese resultado reforzó la confianza del equipo de Mourinho, que también viene de imponerse por 4-1 al Sevilla en LaLiga, con un doblete de Kylian Mbappé y tantos de Arda Güler y Yan Diomande.

Una de las principales cartas del Real Madrid será Mbappé, quien atraviesa un buen momento goleador y quiere seguir marcando diferencias en el torneo continental. A su lado, Vinícius Júnior volverá a tener protagonismo en la Champions, luego de perderse el último partido liguero. El brasileño fue confirmado como titular por José Mourinho y tendrá una oportunidad para reivindicarse, mientras que Arda Güler también buscará prolongar su buen momento después de participar directamente en varios goles durante las últimas jornadas europeas.

No todo son buenas noticias para el equipo español. Raúl Asencio y Rodrygo continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán disponibles para este compromiso. Éder Militão, por su parte, sigue trabajando para recuperar su mejor condición física y podría tener minutos si el desarrollo del encuentro lo permite. Con el clásico frente al Barcelona a la vuelta de la esquina, ‘Mou’ deberá gestionar las cargas sin perder de vista la importancia de sumar una tercera victoria consecutiva en la Champions.

El RB Leipzig, en cambio, llega golpeado después de caer por un contundente 6-1 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga. La derrota dejó dudas sobre su capacidad para contener a los equipos que consiguen acelerar sus ataques y encontrar espacios en defensa. Sin embargo, los alemanes ya demostraron en Europa que pueden reaccionar: después de perder 4-1 frente al Como en su estreno, vencieron por 1-0 al PSV Eindhoven y sumaron sus primeros tres puntos en la fase liga.

El equipo dirigido por Martín Demichelis necesita recuperar solidez y evitar que el Real Madrid imponga su ritmo desde los primeros minutos. Christopher Nkunku y Antonio Nusa aparecen entre las opciones ofensivas para generar peligro, mientras que el conjunto alemán buscará aprovechar las transiciones rápidas para sorprender a su rival. El entrenador argentino, además, ha defendido la calidad de la plantilla madridista, aunque confía en que su equipo pueda competir mejor que en su última presentación liguera.

En la previa, Mourinho también pidió mantener la concentración y no pensar más allá del compromiso europeo. El entrenador portugués destacó la calidad del Leipzig y sostuvo que el objetivo inmediato del Real Madrid es asegurar la clasificación a la siguiente ronda, antes de pensar en metas mayores. Con seis puntos en la tabla, el cuadro español tiene la oportunidad de consolidarse entre los equipos mejor posicionados, mientras que el conjunto alemán necesita sumar para no quedarse rezagado en la pelea por avanzar.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Leipzig?

Perú, Colombia, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela (excepto Brasil): Se transmite en televisión por el canal de cable ESPN y de manera online en streaming mediante Disney+ (bajo el Plan Premium en algunas regiones).

Se transmite en televisión por el canal de cable ESPN y de manera online en streaming mediante Disney+ (bajo el Plan Premium en algunas regiones). México: Va de forma exclusiva a través de Max por streaming y TNT Sports por televisión por cable. También cuenta con alternativas adicionales como FOX One o Disney+ según proveedores locales.

Va de forma exclusiva a través de Max por streaming y TNT Sports por televisión por cable. También cuenta con alternativas adicionales como FOX One o Disney+ según proveedores locales. Estados Unidos: Se puede sintonizar en televisión por TUDN y Univision, y mediante streaming en Paramount+ y ViX.

Se puede sintonizar en televisión por TUDN y Univision, y mediante streaming en Paramount+ y ViX. España: Transmisión oficial en televisión por el canal M+ Liga de Campeones (Movistar) y por streaming en la aplicación de Movistar+, además de la plataforma DAZN.

Transmisión oficial en televisión por el canal M+ Liga de Campeones (Movistar) y por streaming en la aplicación de Movistar+, además de la plataforma DAZN. Brasil: Disponible a través de TNT Sports.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Leipzig?

1:00 p.m.: México, Costa Rica y Guatemala.

México, Costa Rica y Guatemala. 2:00 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. 3:00 p.m.: Estados Unidos (ET), Bolivia y Venezuela.

Estados Unidos (ET), Bolivia y Venezuela. 4:00 p.m.: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. 9:00 p.m.: España y Francia.

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