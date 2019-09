Real Madrid vs. PSG: cómo y dónde seguir EN DIRECTO ONLINE el partido por Champions League

Real Madrid y PSG se enfrentan en la jornada inicial del Grupo A de la Champions League 2019-2020. El partido se disputará este miércoles 18 de septiembre desde las 14:00 horas y se verá en España vía Movistar Liga de Campeones y Movistar+ . Por otro lado, en Latinoamérica se podrá seguir a través de ESPN y ESPN Play.

Ten en cuenta que Depor te brindará el minuto a minuto del Real Madrid vs. PSG. Asimismo, te dará todos los detalles de la Champions League con estadísticas, polémicas, videos, goles, horarios, canales de TV y cómo ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

AQUÍ, Real Madrid vs. PSG: inician su camino hacia la 'orejona' enfrentándose en el grupo A. (Foto: AFP)

Madridistas y parisinos rompen fuegos en la Champions League 2019-2020 protagonizando en extraordinario partidazo. Los equipos más poderosos de LaLiga Santander y Ligue One se vuelven a ver las caras en el máximo torneo continental dos años después de aquel enfrentamiento en el que los merengues, conducidos por Cristiano Ronaldo , dejaron en octavos de final a un cuadro parisino que no contó con Neymar en el partido de vuelta.

Curiosamente, el astro brasileño tampoco estará presente en este partido pues tendrá que cumplir una sanción que acarrea de la Champions League 2018-2019. Neymar , recordemos, fue suspendido por la UEFA luego de que su equipo, el PSG , quedara eliminado por Manchester United la temporada pasada. El brasileño criticó duramente a la terna arbitral de aquel duelo, pues consideró que estos influyeron en la eliminación del cuadro de París.

"Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento -en cámara lenta- y eso no existe. ¿Cómo va a poner la mano en la espalda? ¡Eso es una vergüenza!", fueron las palabras de Neymar en su red social Instagram. La UEFA no dejó impune este hecho y suspendió con tres partidos al astro del Paris Saint Germain.

En tienda de Real Madrid , las suspensiones tampoco son ajenas. El equipo dirigido por Zinedine Zidane tampoco podrá contar con uno de sus pilares en la zaga. Hablamos del capitán, Sergio Ramos. El andaluz, como se recuerda, fue sancionado con dos partidos por la UEFA por considerar que “forzó” recibir una tarjeta amarilla en el duelo ida en Holanda ante Ajax por la Champions League 2018-2019.

Real Madrid vs. Levante EN VIVO: asistencia James Rodríguez y el doblete de Karim Benzema. (LaLiga)

El máximo ente del fútbol europeo consideró que Ramos propició esto para no jugar el partido de vuelta y quedar “limpio” en caso Real Madrid accediera a los cuartos de final, situación que nunca sucedió pues cayó eliminado a manos de Ajax en su propio campo. Del mismo modo, el defensor Nacho también acarrea una fecha de sanción tras ver la expulsión en el último duelo que afrontó la ‘Casa Blanca’ en la temporada anterior de la Liga de Campeones.

Real Madrid dejó de ser una enfermería en los anteriores días. Pues los de Zidane recuperaron a Eden Hazard, James Rodríguez y Luka Jovic, sin embargo en las últimas horas la noticia “alegre” la dio Isco Alarcón.

El talentoso volante estaría recuperado de su lesión pues ya se reincorporó a las sesiones con balón y participó de los entrenamientos.

Real Madrid vs. PSG por Champions League acapara la atención del mundo fútbol también por las ausencias de sus jugadores. Pues a la no presencia de Neymar y Sergio Ramos, por suspensión, se suman por lesión las de Luka Modric y Marco Asensio en tienda merengue, y también las de Kylian Mbappé y Edinson Cavani en Paris Saint Germain. El uruguayo sería esperado hasta el último día, pero está claro que no iniciaría las acciones, en su lugar entraría la flamante contratación: el argentino Mauro Icardi. Mención aparte merece el posible debut de Keylor Navas en el arco del cuadro parisino, enfrentando precisamente a su exequipo, con el que consiguió el histórico tricampeonato de Champions.

En el tema futbolístico, ambos equipos llegan a este duelo tras conseguir angustiadas y sufridas victorias. Real Madrid se reencontró con el triunfo y le devolvió la confianza a sus hinchas tras vencer en casa 3-2 a Levante, manteniéndose en lo más alto de la clasificación de LaLiga Santander. Por su parte, PSG tuvo en Neymar a su salvador. El astro brasileño, que se resignó a continuar en París, convirtió el agónico gol con el que los de Tuchel vencieron a Estrasburgo, resultado que los mantiene como líderes de la Ligue One.

Revisa los horarios del partido entre Real Madrid - PSG:

13:00 horas - Honduras, Puerto Rico

14:00 - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania