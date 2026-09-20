Santiago Arias se disculpó con Montevideo City Torque tras polémica por supuesto ofrecimiento de dinero. (Video: Santiago Arias / Foto: Cienciano)
Santiago Arias se disculpó con Montevideo City Torque tras polémica por supuesto ofrecimiento de dinero. (Video: Santiago Arias / Foto: Cienciano)

se retractó públicamente de las declaraciones que realizó luego del partido entre y por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En aquella oportunidad, el futbolista había señalado que desde el conjunto uruguayo se habría ofrecido dinero a jugadores del cuadro cusqueño para que fueran expulsados.

A través de un comunicado, Arias decidió dejar sin efecto aquellas declaraciones y reconoció que la acusación realizada contra el conjunto uruguayo no tenía sustento. El jugador afirmó que su versión no correspondía a la realidad de los hechos.

Quiero retractarme expresa e íntegramente de las declaraciones que realicé públicamente luego del partido disputado entre Montevideo City Torque y Cienciano”, señaló inicialmente el futbolista, quien hizo referencia a la acusación que había realizado contra el director del cuadro uruguayo.

En el mismo documento, Arias reconoció que su afirmación sobre el supuesto llamado telefónico y ofrecimiento de dinero no tenía fundamento. “Reconozco que dicha afirmación carecía de todo sustento y fundamento fáctico, que no correspondía a la realidad de los hechos”, manifestó.

Asimismo, el jugador de Cienciano dejó sin efecto cualquier declaración que haya realizado sobre el supuesto contacto entre el director de Montevideo City Torque y los futbolistas del cuadro cusqueño.

Arias también aprovechó el comunicado para ofrecer disculpas a las personas e instituciones que pudieron verse afectadas por sus declaraciones. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas al Director de Montevideo City Torque, sus autoridades, plantel principal y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por mis declaraciones”, expresó.

El futbolista reconoció además el posible perjuicio que sus palabras pudieron ocasionar a nivel moral, institucional y reputacional. Por ello, se comprometió a no repetir manifestaciones de esta naturaleza y autorizó que el comunicado sea difundido por los mismos medios en los que aparecieron sus declaraciones originales.

Finalmente, Arias cerró su pronunciamiento lamentando lo ocurrido y dando por aclarado el tema. “Lamento profundamente lo sucedido y considero este asunto debidamente aclarado”, concluyó el jugador de Cienciano.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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