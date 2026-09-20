Santiago Arias se retractó públicamente de las declaraciones que realizó luego del partido entre Cienciano y Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En aquella oportunidad, el futbolista había señalado que desde el conjunto uruguayo se habría ofrecido dinero a jugadores del cuadro cusqueño para que fueran expulsados.

A través de un comunicado, Arias decidió dejar sin efecto aquellas declaraciones y reconoció que la acusación realizada contra el conjunto uruguayo no tenía sustento. El jugador afirmó que su versión no correspondía a la realidad de los hechos.

“Quiero retractarme expresa e íntegramente de las declaraciones que realicé públicamente luego del partido disputado entre Montevideo City Torque y Cienciano”, señaló inicialmente el futbolista, quien hizo referencia a la acusación que había realizado contra el director del cuadro uruguayo.

En el mismo documento, Arias reconoció que su afirmación sobre el supuesto llamado telefónico y ofrecimiento de dinero no tenía fundamento. “Reconozco que dicha afirmación carecía de todo sustento y fundamento fáctico, que no correspondía a la realidad de los hechos”, manifestó.

Asimismo, el jugador de Cienciano dejó sin efecto cualquier declaración que haya realizado sobre el supuesto contacto entre el director de Montevideo City Torque y los futbolistas del cuadro cusqueño.

Arias también aprovechó el comunicado para ofrecer disculpas a las personas e instituciones que pudieron verse afectadas por sus declaraciones. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas al Director de Montevideo City Torque, sus autoridades, plantel principal y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por mis declaraciones”, expresó.

El futbolista reconoció además el posible perjuicio que sus palabras pudieron ocasionar a nivel moral, institucional y reputacional. Por ello, se comprometió a no repetir manifestaciones de esta naturaleza y autorizó que el comunicado sea difundido por los mismos medios en los que aparecieron sus declaraciones originales.

Finalmente, Arias cerró su pronunciamiento lamentando lo ocurrido y dando por aclarado el tema. “Lamento profundamente lo sucedido y considero este asunto debidamente aclarado”, concluyó el jugador de Cienciano.

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