La llegada de Vozinha a Colo Colo sigue dando de qué hablar en el fútbol chileno. El fichaje del arquero caboverdiano también parece haber motivado a otros futbolistas africanos que buscan una oportunidad en el fútbol chileno. Esta vez, fue el turno de un futbolista nigeriano, quien sorprendió al club albo con un mensaje muy particular.

Él es el nigeriano Olaogun, quien decidió dar un paso adelante y ofrecerse directamente a Colo-Colo. El futbolista tiene claro que convencer al club no será sencillo, pero encontró una particular forma de plantear su pedido.

En lugar de solicitar directamente un contrato, Olaogun propuso algo mucho más concreto: tener siete días de prueba. Su intención es entrenar con el plantel y demostrar durante ese periodo que tiene las condiciones necesarias para quedarse.

Hello @ColoColo



I’m Olaogun, a winger also played as a striker from Nigeria.



I’m not asking for a contract. I’m asking for 7 days on trial to show you what I can do. If I’m not good enough, I’ll walk away with no hard feelings.



I’m fast, direct, and I work harder than… https://t.co/VtsfgoC4aa pic.twitter.com/rfUYvvzjFl — Richard Oluwamayowa (@Olaogun_) August 6, 2026

“Solo pido siete días de prueba”, fue la particular propuesta que realizó el futbolista nigeriano. La solicitud rápidamente llamó la atención por la manera directa en la que busca conseguir una oportunidad dentro de uno de los clubes más importantes de Chile.

El caso fue relacionado con el llamado “efecto Vozinha”, debido a la repercusión que tuvo la llegada del arquero de Cabo Verde. Su actuación en el Mundial 2026 terminó colocándolo en el radar de Colo Colo y abrió una inesperada puerta para continuar su carrera.

Vozinha fue la gran figura de Cabo Verde durante el Mundial y destacó como el mejor arquero del torneo, actuación que le permitió dar el salto al fútbol chileno. Su historia demuestra cómo una destacada participación en una Copa del Mundo puede marcar un antes y un después en la carrera de un futbolista.

Ahora, Olaogun busca seguir un camino similar, aunque con una propuesta mucho más particular. El nigeriano espera que Colo Colo acepte su pedido y le permita demostrar durante siete días que puede convertirse en una alternativa para el equipo.

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