Este jueves 11 de abril, los hinchas del fútbol sudamericano se preparan para un encuentro de alto voltaje cuando Liga de Quito y Botafogo se enfrenten en el estadio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca) por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. El encuentro promete ser una batalla épica entre dos titanes del continente, con ambos equipos buscando consolidar su posición en la competición más prestigiosa de América. Entérate, en los siguientes párrafos, de los horarios y canales de transmisión del partido.

LDU y el Fogao tienen la firme intención de redimirse para mantenerse en la Copa Libertadores después de las derrotas recientes. Liga sufrió una derrota por 2-1 ante Universitario de Deportes de Perú, mientras que Botafogo cayó en casa por 1-3 ante Junior de Colombia. Las sensaciones dejadas en la primera jornada generan ansiedad y urgencia por la reivindicación en ambas escuadras.

El Rey de Copas de Ecuador llegó a esta edición del certamen laureado como campeón de la Sudamericana y el torneo ecuatoriano, ambas del 2023. A pesar de los cambios significativos tanto en el ámbito técnico como administrativo que experimentó el club al inicio de la temporada, las expectativas en torno al rendimiento del equipo, bajo la dirección del técnico español, Josep Alcácer, aún no han sido completamente cumplidas.

La esperanza de obtener la victoria estará puesta en el prolífico delantero paraguayo Alex Arce, quien ha marcado 8 goles en la presente campaña en el fútbol ecuatoriano. Además, se confiará en la seguridad proporcionada por su portero Alexander Domínguez, quien cuenta con el respaldo defensivo del haitiano Ricardo Adé, y en la jerarquía en el mediocampo del volante argentino Lucas Piovi.

En contraste, Botafogo es uno de los conjuntos brasileños que ha realizado una considerable inversión en refuerzos para esta temporada. Por ende, después de la derrota en casa frente al representativo colombiano de Junior, se verá en la necesidad imperiosa de obtener la victoria para recuperar la senda que había trazado para la presente edición de la Copa Libertadores.

Entre los jugadores destacados del Fogao se encuentran: Luiz Henrique proveniente del Real Betis, Jeffinho del Lyon, el venezolano Jefferson Savarino del Real Salt Lake, el lateral derecho uruguayo Damián Suárez del Getafe, el volante Gregore del Inter Miami yel centrocampista paraguayo Óscar Romero del Pendikspor.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Botafogo?

Liga de Quito vs. Botafogo se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca) el jueves 11 de abril. El encuentro iniciará desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 7:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 6:00 p.m.

¿En qué canales TV ver Liga de Quito vs. Botafogo?

Liga de Quito vs. Botafogo estará disponible para ver en ESPN, FOX Sports y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.





