Alberto Rodríguez se perderá un nuevo duelo con Junior de Barranquilla, esta vez por la Copa Libertadores. El 'Mudo' quedó descartado por el 'Tiburón' para el partido del miércoles en La Bombonera ante Boca Juniors por el certamen continental. El defensor peruano no se recuperó a tiempo de una lesión muscular.

El 'Mudo' venía con ritmo, sumando 90 minutos y parecía que la lesión había quedado atrás, pero en el último duelo antes de la fecha FIFA, ante Millonarios, el zaguero fue cambiado en el entretiempo. De aquella vez han pasado casi dos semanas.



El defensor se unió a los trabajos de la Selección Peruana pero no fue tomado en cuenta en los amistosos ante Croacia e Islandia, precisamente porque su recuperación, la cual aún no culmina, pues este domingo se hizo oficial que no estará ante Boca.



De hecho, también se perdió el duelo de este fin de semana ante Leones por la fecha 12 de la Liga Águila 2018 y la preocupación aumenta en el comando técnico del ' Tiburón ', en los hinchas y desde luego en Perú, donde a menos de tres meses para el Mundial de Rusia 2018, la presencia del 'Mudo' es una gran incógnita.