Juan Román Riquelme trató de salvar el honor de Boca Juniors luego de perder la final de la Copa Libertadores ante el eterno rival, River Plate , club al que le hizo una importante aclaración.

"Yo soy hincha de Boca Juniors y soy un afortunado. He visto a mi equipo en 7 finales, lo vi campeonar en el Mundial de Clubes o Intercontinental, como antes se llamaba, ante rivales como Real Madrid y Milán. Tampoco nos ganó Guardiola, no nos ca... a baile", comenzó diciendo Riquelme en Fox Sports Radio.

"El partido (ante River Plate) estaba para los penales. La expulsión de Wilmar Barrios fue importante. Boca Juniors te inventa un gol en cualquier momento", agregó.

El popular 'Topo Gigio' pretendió poner las cosas en su lugar y aseguró que el descenso que sufrió River Plate no supera a la victoria que logró contra Boca en la final de la Copa Libertadores.

"Hay diferencias entre jugar un mano a mano por ganar una Copa Libertadores o un mano a mano por no descender. Hay mucha diferencia. No es igual jugar una final de Copa Libertadores para saber si soy el mejor o si juegas un partido contra Belgrano, como le pasó a ellos, para descender o no. Boca nunca llegó a esa situación (de descender) y espero que nunca nos toque", fue una de las frases más directas del exjugador argentino.

En otro momento, Juan Román Riquelme prefirió no comentar sobre los presuntos errores del entrenador Guillermo Barros Schelotto en la final copera y tampoco sobre su continuidad al frente del equipo Xeneize. "Eso pregúntele a los dirigentes", soltó.