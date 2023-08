Boca Juniors recibirá este miércoles a Nacional de Uruguay en el estadio La Bombonera por los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. El partido de ida se saldó con un empate a cero, motivo por el cual el encuentro en tierras gauchas será decisivo para ambos equipos. Será la primera vez que Edinson Cavani estará a disposición de su equipo: el Matador estuvo presente en los entrenamientos de la semana, lo que hace suponer que el técnico Jorge Almirón tiene previsto que entre al terreno de juego. Si Cavani anota en cualquier momento del partido, Betsson, la casa pionera de apuestas online, paga 2.60 veces lo apostado.

Aunque la alineación de Boca aún no está confirmada, lo más probable es que el once argentino esté conformado por Romero, Advíncula, Figal, Valdez, Valentini, Fabra, Medina, Fernández, Barco, Merentiel y Cavani. La gran baja en el cuadro argentino será Alan Varela, quien fue vendido al Porto y deberá viajar a Europa para unirse a su nuevo club. Si bien el cuadro de Luis Advíncula no pudo anotar en el partido previo frente a los uruguayos, en el plano local vienen demostrando un excelente desempeño en el torneo local, habiendo derrotado a Independiente, Newell´s y Gimnasia. Además, tendrán el respaldo de más de 50 mil hinchas que irán a alentar a uno de los equipos más importantes del fútbol argentino.

Por su parte, el equipo albo llega con pocos cambios y todo indica que saldría con un equipo muy similar al que se presentó en Montevideo. El cambio más notorio sería el ingreso del centrocampista de 38 años Gonzalo Castro, uno de los últimos refuerzos del club. Sin embargo, los charrúas adolecerán de la ausencia de Gonzalo Carneiro y de Franco Romero, ambos se perderán el partido debido a una lesión.

De acuerdo con Betsson, Boca Juniors tiene un 59% de probabilidades de ganar el encuentro, pagando una cuota de 1.58. Mientras tanto, al Nacional le asigna tan solo un 16% de probabilidades de ganar a su rival, y pagando 5.85 veces lo apostado. En el caso de empate, la probabilidad es de 25% y Betsson paga una cuota de 3.70.