¡Y la primera polémica no tardó! Antes del gol de Ramón Ábila , el propio 'Wanchope' estuvo cerca de abrir el marcador en el Bcoca Juniors vs Palmeiras , luego de un remate en el área chica del delantero que fue detenido por el portero Weverton en la línea de gol. ¿Entró o no el balón?

Esta vez, el árbitro no usó el VAR. Simplemente se apoyó en sus jueces de línea y sus asistentes de campo, los que se ubican en la parte de atrás de la cancha, para decidir que el juego continuaba a pesar de los reclamos del plantel de Boca Juniors.

Todo sucedió a los 13 minutos cuando un centro largo de Pavón al punto del penal fue conectado por Wanchope Ábila. El remate contra el suelo obligó a Weverton a exigirse para detener el balón en la línea. Lo embolsó con el cuerpo dentro del arco y todos pidieron gol. Pero lamentablemente para los intereses de Boca Juniors el balón no había ingresado en su totalidad.

Boca Juniors se miden ante Palmeiras en el choque de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores en el estadio ASllianz Parque de Sao Paulo. El cuadro de Guillermo Barros Schelotto llegó con la ventaja de haber ganado 2-0 en el partido de ida jugado en La Bombonera.