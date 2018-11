No solo Argentina se paralizará, sino también gran parte del mundo. Y es que el Boca Juniors vs. River Plate de este sábado por la ida de la final de la Copa Libertadores 2018 genera grandes expectativas que hasta el precio de las entradas en reventa llega a los 5 mil dólares.

Los medios locales ya calientan este duelo entre Boca Juniors vs. River Plate y uno fue el diario Olé. El conocido medio argentino tuvo una peculiar y original portada debido al choque que provocó asombro, críticas y también risas en sus lectores.

"Disculpen, no estamos capacitados para hacer esta tapa. Mañana tendremos revancha", fue lo que puso el diario Olé como 'cara' en esta fecha. Tuvo miles de 'me gusta', críticas y cientos de comentarios a través de Instagram. Todo por el Boca vs. River.

Por otra parte Fred Nantes, Director de Competiciones de Conmebol, confirmó que el choque se llevará a cabo de todas maneras, ante las lluvias que sufre la ciudad de Buenos Aires y que generaron charcos en La Bombonera.

El partido empezará a las 3:00 p.m. hora peruana (5:00 p.m. en Argentina) y será llevado por la pantalla de FOX Sports. La web de Depor te dará el minuto a minuto más completa y las mejores jugadas.