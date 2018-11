Tanto esperar y la “Señora Lluvia” evitó que se juegue la Final del Mundo (episodio I) entre Boca Juniors y River Plate. Y ojo, el partidazo se jugará hoy por la tarde, aunque la lluvia amenaza impedirlo de nuevo.

Un día o más de ansiedad y emoción para los que nos gusta el fútbol. En Argentina algunos no durmieron y los programas deportivos usaron interminables horas de análisis, estadísticas, repetición de goles y entrevistas a cualquier personaje hincha ‘xeneize’ o ‘millonario’.

Increíble lo que generó no solo en ellos, también en el mundo. Y nuestro querido Perú no fue la excepción. En las calles y en los ‘wasap’. Los ‘científicos’ más felices que nunca por no dejar de usar las redes.

Sigamos hablando y disfrutando de algo histórico y que no se repetirá. Así digamos que no vemos fútbol argentino.

