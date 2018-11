Cuando todo parecía hecho para que la final de la Copa Libertadores 2018 , entre Boca Juniors y River Plate , se juegue el sábado 10 de noviembre y la vuelta dos semanas más tarde, los presidentes de ambos clubes no estarían del todo convencidos con las mencionadas fechas.

Por respeto a la comunidad judía, Daniel Angelici de Boca Juniors y Rodolfo D'Onofrio de River Plate insisten en que la gran final de la Copa Libertadores 2018 se juegue el domingo 11 y 25 de noviembre.

"De manera inconsulta nos cambiaron la fecha, siendo que la Copa siempre se juega en la semana. Me gustaría que nos den un argumento. Tenemos muchos socios judíos y estoy muy agradecido por ello", señaló el presidente de Boca Juniors.



Por su parte, el presidente del River Plate también hizo hincapié en la colectividad judía. "Hemos recibido el mismo pedido de parte de la colectividad judía de trasladar los partidos al domingo no porque no puedan ir a la cancha, sino porque no lo pueden ver ni por televisión", explicó D'Onofrio.



Cabe recordar que para los duelos entre Boca Juniors y River Plate no habrá hinchada visitante tanto en La Bombonera como en el Estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Lo único que estaría confirmado al 100% sería la hora del partido: 5 de la tarde (hora local).