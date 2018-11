¿Parte del corazón de Lionel Messi y su familia es de River Plate? No puede confirmarse a ciencia cierta, más allá de una prueba que pasó el delantero del Barcelona en el equipo ‘Millonario’ cuando era un menor de edad. Leo nunca ha confesado simpatía hacia los colores blanco y rojo, pero en la previa del Boca Juniors vs. River Plate , una foto que ha subido su esposa Antonela Roccuzzo ha levantado toda la polémica en Argentina.



En la fotografía, que fue subida a Instagram, puede verse a Mateo cuando con un polo rojo con tres rayas blancas, en lo que pareciera ser una indumentaria de River Plate. Al ver la imagen, decenas de usuarios no dudaron en comentar que Messi y su familia simpatizaban por el cuadro ‘Millonario’, pese al amor que también tiene Leo hacia Newell’s Old Boys.



Messi ha dicho más de una vez que planea jugar con el equipo de la ‘Lepra’, aunque la foto no hace más que alimentar la versión de que en el círculo de Lionel hay algo de cariño hacia una de las instituciones más importantes de toda Argentina. Boca Juniors y River se enfrentan este sábado en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores de América.



¿ Messi verá el partido? Barcelona tiene programado el partido contra Real Betis para el domingo, por lo que es probable que el argentino vea el Superclásico.



Mateo, el hincha de Messi en la polémica previa al Superclásico. Mateo, el hincha de Messi en la polémica previa al Superclásico.