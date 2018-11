Marcelo Gallardo afina al ‘Millonario’ de cara a la final en el partido de Boca Juniors vs. River Plate. El técnico no podrá estar en el estadio de La Bombonera, pero trata de tener a todo su equipo listo de cara al partido más trascendental del 2018. En ese sentido, una preocupación para el ‘Muñeco’ es el estado del ‘Pity’ Martínez, quien padece de un proceso gripal.



En las prácticas de esta mañana, el volante de River Plate tuvo que retirarse antes de lo estipulado. Un reposo sería lo suficiente para que el mediocentro se recupere y vuelva a entrenar con total normalidad, pero hay que ver la evolución de su gripe en los próximos días. En la interna del ‘Millonario’, no temen por su presencia en el partido de ida.



Además, Leonardo Ponzio, Ignacio Scocco y Nicolás de la Cruz se entrenaron de manera diferenciada y solo ‘Nacho’ se encuentra disponible para el primer duelo de Copa Libertadores. De todos modos, la dupla de atacantes parece que será Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. El ’Muñeco’ quisiera tener un delantero de peso para el encuentro en La Bombonera.



Boca Juniors y River Plate se enfrentan este sábado (3 p.m. hora peruana) en el duelo de ida en La Bombonera. El partido de vuelta se jugará el 24 de noviembre, aunque los presidentes de ambos clubes aún agotan las posibilidades para que estos se pasen para el domingo.