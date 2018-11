Todo se puede con la tecnología. Si hecha la regla, hecha la trampa, también existe la forma para evitarla en la actualidad. ¿A qué nos referimos? En cuanto al fútbol, cuando un técnico es expulsado, él mismo puede usar celulares, iPads u otros artefactos para comunicarse con sus jugadores. Sin embargo, en la previa del Boca Juniors vs. River Plate , la CONMEBOL estudia una estrategia para evitar la charla de mediotiempo del ‘Muñeco’ con su plantel.



De acuerdo a medios argentinos, el máximo ente del fútbol sudamericano mira la posibilidad de bloquear la señal de teléfono móvil del vestuario de visita de La Bombonera para que el técnico del ‘Millonario’ no viole la sanción impuesta de tres partidos internacionales.



Como se sabe, Marcelo Gallardo entró al vestuario de River Plate en el partido de semifinales con Palmeiras, cuando el ‘Muñeco’ estaba sancionado. De esta forma, la CONMEBOL no quiere más problemas y, además de prohibirle la entrada al estadio, también hará lo posible en redes para que no exista ninguna comunicación en el duelo de ida de la Libertadores.



De confirmarse esta propuesta, el ‘Muñeco’ deberá confiar plenamente en su asistente técnico, Matías Biscay, para motivar a sus jugadores de cara al encuentro más trascendental del año para ‘Millonarios’. La Libertadores lo es todo. A ganarla se ha dicho.