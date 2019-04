Golpe a los 'xeneizes': Marco Pérez puso el 2-0 en Ibagué y Boca cae ante Tolima por Copa Libertadores

Marco Pérez , quien asistió en el primer tanto, se encargó de anotar el 2-0 de un soberbio cabezazo en el Boca Juniors vs Tolima en Ibagué, en el marco de la quinta jornada de la Copa Libertadores 2019.

Marco Pérez puso el 2-0 en Ibagué y Boca cae ante Tolima por Copa Libertadores. (Captura/Youtube)

Minutos antes, Marco dio un pase preciso para que Álex Castro de izquierda defina ante Andrada y abra el marcador. Ahora, él fue el encargado de aumentar la victoria momentánea de Tolima sobre Boca. Un centro preciso de Larry Vásquez y nada pudo hacer Andrada sobre los 20 minutos del partido.



Sin embargo, Boca Juniors no tardó en recuperarse y encontró el empate. Primero, Mauro Zárate descontó en una gran acción individual, mientras que Darío Benedetto, de penal, puso el 2 a 2, con el que se fueron al descanso.



El entrenador del conjunto xeneize, Gustavo Alfaro, no pudo contar con Carlos Tevez, de 35 años. El delantero estrella del Boca Juniors se lesionó en la rodilla izquierda y será la baja más sensible en las filas visitantes.

