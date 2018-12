River vs. Boca se enfrentan este domingo por la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu en medio de la polémica.

Los 'xeneizes' presentarán este viernes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) un recurso para solicitar que el partido de vuelta que se suspendió el día 24 de noviembre se le dé por perdido a los 'Millonarios'.



La Cámara de Apelaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desestimó el jueves el recurso de apelación presentado el 30 de noviembre por Boca, que agotará sus opciones con un nuevo recurso ante el TAS, confirmaron a Efe fuentes del club en Madrid.



El estadio Santiago Bernabéu de la capital española acogerá el domingo el partido que se suspendió en Buenos Aires el 24 de noviembre tras los incidentes de público ocurridos en los prolegómenos. El cambio de fecha y de sede fue decidido por la Conmebol.



Según las fuentes de Boca, el club pedirá en su recurso al TAS que se aplique el mismo criterio que en el choque entre River y Boca de la Libertadores de 2015, cuando River se clasificó para cuartos tras la descalificación de Boca.



En aquella ocasión el partido fue suspendido tras un ataque con gas pimienta a los jugadores de River en La Bombonera y la Conmebol decretó a Boca perdedor por 3-0.



Siguiendo este precedente, la Conmebol pedirá ahora al TAS que se dé por perdido el partido del día 24 a River y sea eliminado de la competición.



Las mismas fuentes del club porteño indicaron que habían descartado solicitar la suspensión cautelar del encuentro de Madrid, ante la imposibilidad de que el TAS emita un fallo antes de que se dispute.



También mencionaron que si en 2015 se decretó una multa de 200.000 dólares y la derrota por 3-0 del club sancionado, el castigo deportivo debe ser al menos análogo. Esta vez el River ha sido multado con 400.000 dólares y la clausura del estadio Monumental en dos partidos internacionales.



El TAS, que tiene su sede en Lausana, no ha notificado aún la recepción de un recurso por parte del club Boca Juniors. La instancia arbitral actualizó este jueves la lista de sus próximas audiencias y no hay ninguna prevista hasta el día 10.



Una vez recibido un recurso, el TAS designa un panel de tres árbitros. Cada una de las partes en litigio -en este caso serían la Conmebol y Boca Juniors- eligen a uno entre la amplia lista del TAS y la división de apelaciones del TAS nombra al tercero, que actúa de presidente.