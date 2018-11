El Boca Juniors vs. River Plate del pasado domingo por la ida de la final de la Copa Libertadores 2018 fue de alta intensidad. Ambos conjuntos buscaron el arco contrario en La Bombonera y empataron 2-2, marcador abierto de cara a la vuelta en dos semanas en el Estadio Monumental.

Uno de los que vivió al rojo vivo el duelo entre Boca Juniors y River Plate fue el narrador Daniel Mollo, conocido hombre de prensa hincha del elenco xeneize. Gritó a viva voz el tanto de la apertura de Ramón Ábila, pero todo se vino abajo con el empate de Lucas Pratto segundos después.

"Dale play, pégale. ¡Ahí está! Atajó Armani. ¡Ahí está! ¡Goooool! Wanchope. Wanchope. Wanchope. Wanchope. La pu** que los parió. Cantemos. ¡Cuánta felicidad! ¡Cuánta alegría! (...) Ay, qué risa. Zapatazo de Wanchope (...) Boca, el gol lo hizo.... No. No. No... el gol lo hizo Wanchope. Boca uno, River uno porque acaba de empatar Pratto", dijo sobre el tanto de Boca.

Pasó de la felicidad a la tristeza en un instante por la igualdad millonaria. El video tiene miles de vistas y fue compartido en redes sociales como Facebook y Twitter.

Por otra parte, el duelo de vuelta está pactado para el sábado 24 de noviembre a las 3:00 p.m. hora peruana (5:00 p.m. en Argentina). Será la última final de la Copa Libertadores 2018 que se jugará a partidos de ida y vuelta.