Bolívar vs. Delfín en Ecuador en el debut de ambos equipos por la Copa Libertadores 2018. La 'Academia' pretende dictar cátedra a domicilio al debutante Delfín de Ecuador este miércoles (7:45 p.m. hora peruana por FOX Sports) en la fase de grupos del torneo continental.



Bolívar, campeón boliviano, se medirá en el puerto de Manta (suroeste) con los 'Cetáceos', que se clasificaron a su primer certamen internacional tras quedar subcampeones del torneo ecuatoriano en 2017. Delfín y Bolívar comparten el Grupo 2 con Atlético Nacional y Colo Colo.



Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 7:45 p.m. FOX Sports Bolivia 7:45 p.m. FOX Sports Ecuador 7:45 p.m. FOX Sports México 6:45 p.m. FOX Sports Colombia 7:45 p.m. FOX Sports Nueva York 7:45 p.m. California 4:45 p.m. Argentina 9:45 p.m. FOX Sports Chile 9:45 p.m. FOX Sports España 1:45 a.m.

Delfín sorprendió a Ecuador en el campeonato local de 2017: se clasificó invicto a su primera final del torneo y con ello dio el gran salto al fútbol internacional.



El cuadro 'Cetáceo', el año pasado fue un ejemplo para todos los equipos, de rebeldía, de sacrificio y mientras el equipo tenga eso no vamos a tener problemas" en el debut de la Libertadores, declaró a la prensa el mediocampista uruguayo Piñatares.



Sin embargo, el debut en la Copa Libertadores se ve empañado por su pobre arranque en el campeonato ecuatoriano, en el que solo ha conseguido un empate.



A diferencia de Bolívar, que encabeza la clasificación de su llave en el Torneo Apertura 2018, Delfín no ha conseguido ningún triunfo y se ubican en el penúltimo lugar entre 12 equipos.



Delfín perdió algunas de sus figuras esta temporada y en su reemplazo llegaron refuerzos extranjeros como Rodrigo Cabrera, Iván González y Fernando Arismendi.



El DT de los 'Cetáceos', el uruguayo Guillermo Sanguinetti, señaló que por ahora "solo pensamos en corregir los errores" para medir a Bolívar.



"Tenemos pocos días, no hay tiempo para lamentarnos una derrota, sino pensar en ese partido de Copa que tenemos de local y sin duda que nos vamos a encontrar contra un equipo que es duro, que tiene mucha experiencia", manifestó el estratega.



La 'Academia' llegó a Ecuador el lunes con 19 jugadores y de la mano del DT brasileño Vinícius Eutrópio, que firmó con el club este año.



A última hora, el timonel de los bolivianos debió reemplazar al defensa Leonel Morales, quien sufrió un trauma durante el último partido del torneo local. Morales presenta una distensión de ligamento y será reemplazado por Edemir Rodríguez.



Delfín "es un equipo difícil, todos los partidos de Libertadores son muy difíciles, pero estamos preparados y bien posicionados para este partido", apuntó Eutrópio.



El estratega agregó que los 'cetáceos' "en ataque son muy fuertes con dos jugadores muy fuertes, técnicamente de mucha fuerza física".



El encuentro se jugará en el estadio Jocay, en Manta. El árbitro brasileño Rodolpho Toski dirigirá el encuentro, acompañado de sus compatriotas Danilo Manis y Fabricio Vilarinho. Los equipos volverán a medirse el 24 de mayo en La Paz.



Delfín vs. Bolívar: posibles alineaciones



Delfín: Ortiz; Mera, Cabrera, Cangá, Nazareno; Patta, Luna, Piñatares, Oña; Garcés y Ordóñez. DT: Guillermo Sanguinetti.



Bolívar: Quiñonez; Bejarano, Raldes, Gutiérrez, Flores; Prieto, Smedberg, Justiniano, Callejón; Arce y Riquelme. DT: Vinicius Eutrópio.