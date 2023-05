Cerro Porteño vs Palmeiras se enfrentan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS / LIVE vía Fox Sports, Star Plus y Futbol Libre por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. Este encuentro está programado para el miércoles 24 de mayo desde las 5:00 p.m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. Asimismo, se disputará en el estadio General Pablo Rojas (Asunción). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en Depor.

El equipo paraguayo buscará enderezar su rumbo en la Copa Libertadores en la cuarta jornada del grupo C, cuando reciba la visita del fatigado Palmeiras, que viene de disputar una intensa secuencia de partidos durante mayo. El conjunto guaraní le urge una victoria para salir del fondo de la clasificación de su llave y pelear por un boleto a los octavos de final.

El Ciclón de Barrio Obrero, que viene de su sufrir una dura derrota por 0-4 ante Bolívar en la fecha anterior, jugará su último duelo como local antes de afrontar los últimos dos desafíos de su llave. El entrenador Facundo Sava recupera jugadores claves para este partido, entre ellos al central Juan Patiño, quien sumó minutos en la decimonovena jornada del Torneo Apertura paraguayo ante General Caballero.

Asimismo, el joven volante Wilder Viera y el ariete argentino Diego Churín están listos para regresar al terreno de juego tras superar sus respectivas lesiones y cumplir sus suspensiones. Cabe recordar que el último enfrentamiento entre el club paraguayo y el brasilero, en junio del 2022 en Asunción, resultó vencedor el Palmeiras por 0-3.

¿A qué hora se juega Cerro Porteño vs Palmeiras?

Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

Por su parte, el Verdao, que viene de derrotar por 2-0 al Barcelona ecuatoriano, buscará repetir la victoria que lograron hace un mes ante el equipo guaraní en el estadio Morumbi. Los brasileros están igualados en la cima de la clasificación junto al Bolívar con seis puntos, aunque en desventaja por la diferencia de goles.

El portugués Abel Ferreira empleará toda la artillería que utilizó el sábado ante el Santos, con el que igualó sin goles en la séptima jornada del Campeonato Brasileño. Los jugadores del Palmeiras, campeones del torneo en 2020 y 2021 y actuales monarcas de la liga brasileña, han dado signos de cansancio tras la secuencia de partidos con todos los titulares habituales.

En los últimos siete encuentros Ferreira mantuvo una base en la alineación y sólo hizo cambios por necesidad. Los resultados fueron buenos: cinco victorias y dos empates, incluyendo partidos del Campeonato Brasileño, Copa de Brasil y Libertadores. El único jugador en duda es el defensa paraguayo Gustavo Gómez, quien sufrió una pequeña fisura en el rostro. En su lugar podría ingresar Kaiky Naves.

¿En qué canales pasan Cerro Porteño vs Palmeiras?

Perú: Fox Sports y Star Plus

Fox Sports y Star Plus Colombia: Fox Sports y Star Plus

Fox Sports y Star Plus Ecuador: Fox Sports y Star Plus

Fox Sports y Star Plus Argentina: Fox Sports y Star Plus

Fox Sports y Star Plus Uruguay: Fox Sports y Star Plus

Fox Sports y Star Plus Chile: Fox Sports y Star Plus

Fox Sports y Star Plus Bolivia: Fox Sports y Star Plus

Fox Sports y Star Plus Venezuela: Fox Sports y Star Plus

Fox Sports y Star Plus Brasil: Fox Sports

¿Dónde se jugará Cerro Porteño vs Palmeiras?

Cerro Porteño vs Palmeiras: posibles alineaciones

Cerro Porteño: Miguel Martínez; Robert Morales, Alberto Espinola, Juan Patiño y Leonardo Rivas; Claudio Aquino, Wilder Viera, Ángel Lucena y Federico Carrizo; Diego Churin, Gabriel Báez.

Palmeiras: Weverton; Gustavo García, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquin Moreira; Zé Rafael, Gabriel Menino, Victor Guimaraes y Richard; Dudu Pereira y Rafael Navarro.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.