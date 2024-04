¡Imperdible! Cobresal vs. Talleres se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este jueves 25 de abril, por la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2024, que se disputará en el Estadio Zorros del Desierto. El encuentro está programado para iniciar desde las 5:00 de la tarde (hora peruana, 7:00 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Talleres se ubica en el Grupo B de la Copa Libertadores. (Video: Talleres)





Cobresal vs. Talleres: posibles alineaciones

Cobresal: Leandro Requena; Guillermo Pacheco, Cristian Toro, Francisco Alarcón, Rodrigo Sandoval; Leonardo Valencia, Leandro Navarro, Gastón Lezcano; Franco García, Julio Castro y César Munder.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Juan Rodríguez, Blás Riveros; Diego Ortegoza, Juan Portilla, Marcos Portillo, Rubén Botta, Federico Girotti y Gustavo Bou.