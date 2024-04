Palestino vs. Millonarios se verán las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este 25 de abril por la fase de grupos de la Copa Libertadores, desde el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. El partido se disputará este jueves vía ESPN en América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Palestino vs. Millonarios chocan por Libertadores (Vídeo: @CDPalestinoSADP)

Palestino vs. Millonarios: posibles alineaciones

Palestino: César Rigamont; B. Rojas, I. Román, C. Suárez, M. Dávila; N. Linares, F: Cornejo, J. Abrigo; B. Carrasco, G. Sosa, P. Palacio.

Millonarios: A. Montero, D. Alfonzo, A. Llinás, J. Vargas, J. Hernández; D. Silva, S. Vega; E. Rodríguez, D. Cataño, D. Ruiz; L. Castro.